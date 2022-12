Maciņam draudzīgas apēdamās dāvanas: 28 idejas, ko pagatavot pašam

Pat ja brīžiem šķiet, ka iekšējais Grinčs aug augumā un šogad Ziemassvētkos negribas neko, ir vērts to sapurināt, atmaigt un ļauties dāvināšanas priekiem. Protams, vienmēr dāvanas var nopirkt jau gatavas, bet paša rūpētai būs pavisam cita vērtība – jo īpaši, ja tā pagatavota mājas virtuves siltumā. Un, lūdzu, iztiksim bez piparkūkām, neesi tas ciemiņš! Pašgatavotām dāvanām turklāt nav jābūt sarežģītām, ar neskaitāmām sastāvdaļām un dārgiem produktiem – vienkāršus kārumus var pasniegt neaizmirstami, piedomājot pie glīta noformējuma.

Pirms jebkuras apēdamās dāvanas gatavošanas silts ieteikums savlaicīgi sagatavoties, lai viss nepieciešamais būtu pa rokai, sastāvdaļas sasvērtas un sagatavotas, virtuves piederumi nolikt ierindā un padomāts arī par glītu saiņojamo materiālu. Atceries, ka vienmēr vari pielāgot savām vajadzībām saldo un sāļo gardumu receptes – no neskaitāmu garšvielu saraksta nebūtiskākās izņemt, lai nav speciāli jāmeklē vairākos veikalos iztrūkstošais. Nereti tāda ir dārgā vaniļas pāksts vai esence, ko var aizvietot ar vaniļas cukuru.

Viena no vienkāršākajām lietām, ko pagatavot, ir trifeles un apaļās mīkstās konfektes – atliek vien sajaukt visas nepieciešamās sastāvdaļas, izvirpināt kakao putekļos, kokosriekstu skaidiņās vai riekstos, un garšīgs našķis gatavs! Tāpat vienmēr var izcept nesarežģītus cepumiņus no smilšu mīklas, kam uzsmērēts ievārījums no vasaras krājumiem. Vai radoši izpausties ar kausētu šokolādi, krāsainiem cukurgraudiem un kādu silikona formiņu.

Garšīgas dāvanas izdosies arī no piecām, četrām, trim un pat divām sastāvdaļām – mīkstas īrisa konfektes, paša gatavots "Bounty", šokolādes un pārslu bumbiņas vai dzērvenes pūdercukurā. Turklāt vienmēr var uzburt kraukšķīgas sāļās cepumu standziņas, ja ir saldēta kārtainā mīkla, sezama sēkliņas, ķimenes un sāls. Bet ja zini, ka saldumi nebūs tas, ko vēlies sarūpēt, vienmēr var pagatavot īpaši aromātisko sīpolu marmelādi vai kādu aso citronu un ingvera ievārījumu, kas ziemas sezonā ir īpaši laba dāvana baciļu atbaidīšanai.

Kad gardumi uzburti, neaizmirsti par iesaiņošanu. Kā izejmateriāli vienmēr var kalpot tīras burciņas bez etiķetēm, kuras apsiet ar vienkāršu lentīti. Cepumu un citu našķu tūtas vari izveidot no cepampapīra. Šobrīd jo īpaši modē ir saiņot dāvanas askētiski, ar dabas elementiem, tāpēc pieliec klāt kādu smaržīgu kanēļa standziņu un egles zariņu.

Zemāk atradīsi lērumu ideju no "Tasty" recepšu klāsta apēdamu dāvanu pagatavošanai gan saldummīļiem, gan sāļo gardumu piekritējiem. Ja izdomāsi kādu vasarā savārīto vīriešu zaptes vai zemeņu ievārījuma burku iesaiņot, uzliekot skaistu papīra cepurīti un apsienot lentīti, mēs nevienam neteiksim, apsolām! Lai gardi svētki!