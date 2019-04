Maigs un sulīgs vistas šašliks: 12 receptes izcilam rezultātam

Viens no populārākajiem uz grila gatavotiem ēdieniem ir vistas gaļas šašliks. Kādēļ tas tā? Jo vistas gaļa ir figūrai draudzīga, salīdzinoši lēta un ļoti ātri pagatavojama. Vēl viena no šīs gaļas priekšrocībām ir tā, ka to nav iepriekš stundām ilgi jāmarinē. Prasmīgi pagatavots vistas šašliks ir maigs un ļoti sulīgs, tādēļ būs lieliska izvēle piknikam, kurā piedalās arī mazie gardēži. Piedāvājam tev nobaudīt kādu no mūsu atlasītajām vistas šašlika receptēm, kas būs kā radītas ģimeniskai nedēļas nogales maltītei pie dabas krūts.