Maigs un sulīgs vistas šašliks: 17 receptes izcilam rezultātam

Viens no populārākajiem uz grila gatavotiem ēdieniem ir vistas gaļas šašliks. Kādēļ tas tā? Jo vistas gaļa ir figūrai draudzīga, salīdzinoši lēta un ļoti ātri pagatavojama. Vēl viena no šīs gaļas priekšrocībām ir tā, ka to nav iepriekš stundām ilgi jāmarinē. Prasmīgi pagatavots vistas šašliks ir maigs un ļoti sulīgs, tādēļ būs lieliska izvēle maltītei, kurā piedalās arī mazie gardēži.

Ja vēlies, lai vistas šašliks ir pēc iespējas liesāks un satur mazāk kaloriju, gatavo to no vistas filejas un marinādei izmanto tādus produktus kā dažāda veida citrusaugļi, ķiploki, ābolu vai granātābolu sula, paniņas, airāns vai gāzēts minerālūdens.

Lieliski garšos arī rīvētos sīpolos marinēta vistiņa, kas papildināta ar sīki kapātām dillēm, pētersīļiem vai kinzu. Īsta vistas marināžu klasika ir arī sojas mērce, medus un sinepes – šādā maisījumā apviļātus vistas gabaliņus jau uzreiz vari spraust uz iesmiem.

Ja vēlies baudīt īpaši sulīgu šašliku, tad filejas vietā labāk izvēlies atkaulotus vistu šķīņķīšus bez ādas – tie gan būs nedaudz treknāki, bet līdz ar to arī gardāki. Ir pārbaudīts, ka īpaši maigu garšu vistas gabaliņiem piešķir majonēzes marināde, ko vari papildināt ar dažādiem kapātiem garšaugiem, adžiku, pesto vai dažādiem veikalos nopērkamajiem sauso garšvielu maisījumiem. Vistas gaļai īpaši labi piestāvēs, timiāns, oregano, kā arī Provansas vai Vidusjūras garšaugu maisījums.

Atceries, ka maigās vistas gaļas marinādei nevajadzētu pievienot ananasu. Šī augļa sastāvā esošais enzīms bromelaīns šķeļ olbaltumvielas un padarīs vistas gaļas konsistenci putrveidīgu.

Ja vēlies vistas šašlikam piešķirt grieķu virtuvei raksturīgās nianses, tad pievieno marinādei šķipsnu kanēļa, kas piešķirs maigajiem un sulīgajiem gaļas gabaliņiem īpaši kārdinošu un noslēpumainu aromātu.

Lai labi garšo!