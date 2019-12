Maltītes bez gaļas atslodzei pirms svētkiem: ērts recepšu špikeris no A līdz Z

Svētku gaidās daudzi pieņem lēmumu no ēdienkartes vismaz uz laiku izslēgt gaļu. Vieni to dara reliģisku apsvērumu dēļ, bet citi, vēloties atvadīties no pāris liekiem kilogramiem un attīrīt organismu. Un kāpēc gan ne? Lai tu nezaudētu motivāciju pusceļā uz izvirzīto mērķi, mēs nolēmām nākt talkā, sagatavojot apjomīgu recepšu kolekciju gardām maltītēm bez kripatiņas gaļas.

"Tasty" piedāvātais bezgaļas recepšu špikeris ir īpaši ērti lietojams, jo receptes jau ir sadalītas pa kategorijām, un tev atliks vien izvēlēties, kuru no, piemēram, 20 makaronu ēdieniem, 16 kartupeļu salātiem, 18 dažādos veidos pagatavotiem kāpostiem, 10 dārzeņu plācenīšiem vai 10 gardiem bezgaļas sautējumiem izmēģināt jau šodien pat.

Lai labi garšo!