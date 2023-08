Mielojies visu cauru gadu! 30 varianti, kā gardi un veselīgi 'ieziemot' tomātus

Mēs visi esam uzņēmuši vai vismaz redzējuši tās skaistās ražas fotogrāfijas, kas top vasaras izskaņā un tur parasti redzams virtuves galds, kas vai lūst no dažnedažādām dārza veltēm. Bet ko iesākt ar to visu? Ko darīt ar visiem sarkanajiem un arī zaļajiem tomātiem? Te ir atbilde – tomātu konservēšana ir drošs veids, kā gūt maksimālu labumu no ražas, turklāt ar iespēju baudīt tomātus visa gada garumā.

Nav nekāds pārsteigums, ka katru vasaru ap šo laiku mājas saimnieces velta vismaz vienu dienu virtuvei – dārzeņu konservēšanai. Šis darbs un rezultāti kalpo ne tikai praktiskam, bet arī nostalģiskam mērķim. Visdrīzāk konservēšanas receptes ir nodota no paaudzes paaudzē, un šī darbošanās virtuvē uzjunda kādas atmiņas par bērnībā piedzīvoto kopā ar mammu vai vecmāmiņu.

Nu kurš gan var atteikties no tomātiem želejā? Droši vien tikai nedaudzi. Un tiklīdz ir pa rokai viss aprīkojums, šos gardumus var pagatavot lētāk un veselīgāk nekā pirkt konservējumus pārtikas veikalā. Turklāt cik patīkami ir atvērt pieliekamo vai apskatīt pagrabu un ieraudzīt rindu pēc rindas ar vasaras veltēm, kas tā vien gaida, lai mūs pabarotu ziemas pilnbriedā, kad īsti tomāti ir tikai atmiņas.

Protams, jāņem vērā gan arī tas, ka mājās gatavotie konservējumi ne vienmēr ir veselīgi. Marinējumos ir pārāk daudz sāls, salātos – etiķa... Vai tas nozīmē, ka vajadzētu atteikties no šāda veida mājās gatavotiem gardumiem? Nebūt nē!

Foto: Shutterstock

Veselīgi veidi, kā veidot ziemas krājumus



Rakstā "Daudz sāls, maz vitamīnu: kāpēc marinēti gurķi nebūs tā labākā izvēle" ārste dietoloģe Lolita Neimane ieteica: "No tomātiem var gatavot lielisku uzkodu ziemai bez sāls – sakult tos blenderī, uzlikt uz uguns, pagaidīt, kamēr iztvaiko šķidrums, un sapildīt sterilās burkās. Sanāks pilnīgi dabisks tomātu biezenis bez jebkādām piedevām." Bez šaubām, to pašu var darīt ar kabačiem – izvārīt, pagaidīt, līdz iztvaiko šķidrums, un sanāks dabiskie dārzeņu ikri, kurus var pievienot zupām, mērcēm, gatavot biezzupas. Šādā virtuves brīnumā nebūs ne cukura, ne sāls, ne etiķa.

Runājot par veselīgiem veidiem, kā veidot ziemas krājumus, tā ir: saldēšana, kaltēšana un glabāšana vakuumā. Turklāt – šādām sagatavēm ir arī cita priekšrocība – nevajag stundām stāvēt pie plīts. Visu ātri sasaldē, un ziemā ir pieejami svaigi vitamīni!

Ieteikums: domājot par tomātu saglabāšanu uz ziemu, nedomā par to, kā tu tomātiņu pie kaut kā piekodīsi, bet padomā par konservēšanu no tāda viedokļa: atnācu vakarā mājās, kulinārija ir pēdējais, kas interesē, bet ēst gribas! Lai ir kaut kas paša gatavots un garšīgs, ko no tās burkas izkratīt uz šķīvja! Tieši pēc tavas garšas.

Ja esi īstens tomātmīlis, tad ņem par labu "Tasty" piedāvāto bagātīgo tomātu konservēšanas recepšu klāstu: no mednieku salātiem, mazsālītiem tomātiem un Ķīnas saldskābās mērces līdz pat zaļo tomātu ievārījumam... Te ir viss, lai katli verd un burbuļo! Kad pieliekamā plaukti būs pilni, tad tā ziema var droši nākt!