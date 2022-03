Mīlestības vēstule pankūkām un 30 idejas to godināšanai

Jau tīņu gados man, lauku sētā dzīvojošam skuķim, bija divi Everesti, ko gribēju sasniegt: prast govi slaukt tā, ka virs spaiņa paceļas putu guba, un mācēt izcept plānās pankūkas.

Dabūt slauceni pilnu ar putām (atklāšu noslēpumu – tas iespējams, ja slauc ātri un ritmiski) iemācījos vispirms, tad, pēc vairākām neveiksmēm, tapa arī pankūkas. Iesākumā ome man jauca mīklu, bet es mēģināju atrast zelta griezumu uzliešanai, apgriešanai un pannas karstumam. Brīdī, kad biju apguvusi šo mākslu, es meklēju iemeslu, lai to darītu. Atbrauc veterinārārsts pie govīm, tak labs iemesls uzcept pankūkas! Nav vakariņu? Var taču karsēt pannu un cept "silmačus"!

Zaptei ir nozīme

Pankūkas – tās ir tradīcijas. Katrā ģimenē tās ir savas. Gluži kā strīdi par rasola sastāvdaļām, tā arī par pankūkām notiek boksa mači – vieniem tās ir brokastu ēdiens kā man, otriem – vakariņu, kā manam vīram. Ir arī trešā grupa, kam pankūkas, pildītas ar sieru un gaļu, ir pusdienu reize.

Kā liecina mani novērojumi, pankūkas tomēr ieņem pirmo vietu kā brokastu ēdiens. Ja gribam izteikties smalkāk, tad tās ir branču stūrakmens.

"Pankūku brokastis" – paceļ roku, kuram saskrēja siekalas mutē? Vēl mana pieredze ziņo, ka labākie pankūku cepēji ir tieši vīrieši, vismaz manā rādiusā. Lielais dēls sacep veselu grēdu plāno pankūku, tad sadala uz pusēm, vienas pārvēršot par pildītām un sātīgām, otra puse paliek, lai varētu našķoties un uz apaļā mīklas – olu lakatiņa – smērēt, krāmēt, liet un pilināt karameļu mērci, svaigas ogas, šokolādes krēmu un ievārījumu.

Par pēdējo runājot, arī tur varētu sarakstīt veselu eseju. Katrs ievārījums ir ar savu niansi un uzdevumu. Vasarā vienkārši debešķīgi garšo svaigi lasītas meža zemenes, kas "sagrieztas" ar cukuru (tas nozīmē, ka bļodā ieber ogas, pieber cukuru un ar koka karoti, griežot uz apli, saspaida mazās aromātiskās odziņas), bet vēsākos laikapstākļos neaizstājama ir brūkleņu un ābolu zapte. Savukārt lāceņu ievārījums ir kaut kas ārpus laba un ļauna. Šīs saules krāsas zelta lāses ar cieto kauliņu grezno jebkuru pankūku jebkurā ēdienreizē.

No Parīzes krepēm līdz Ludzas kabaču pankūkām

Slavējot šīs pannas karalienes, nevar nepieminēt arī ceļojuma pieredzi. Esot Parīzē, viens no maniem gastronomiskiem galamērķiem bija ielu tirdzniecībā esošās krepes, kur uz milzīga sakarsēta diska tiek ceptas pasaulē visplānākās pankūkas, kas, pēc klienta izvēles bagātinātas ar pūdercukuru, kastaņu krēmu vai augļiem no saldā gala, vai sparģeļiem, sieru vai šķiņķi no kreptīgās puses. Nekādu dakšiņu un nazīšu – stāvi uz ielas vai sēdi uz soliņa un stum vaigos silto gardumu, kas radies Bretaņā un ticis gatavots no griķu miltiem un ūdens. Klinšainajā apvidū nekāda lielā rocība nav bijusi un bretaņietes no nekā spēja uzburt ohoho! Un brīdī, kad viņas, pieradušas pie griķiem un ūdens, savā virtuvē dabūja sviestu un olas – uh, kas par apgriezieniem aizgāja! Vēl tagad atskaņas uz katras Parīzes ielas jūtami smaržo!

Taču, lai baudītu satriecošu garšu nav obligāti jābrauc uz Parīzi. Pietiek aizbraukt līdz Ludzai, kā es to izdarīju pirms septiņiem gadiem. Kafejnīcā "Pie Larinas" mēs, izsalkuši riteņbraucēji, ieklīdām netīšām, bet tas izvērtās par gastronomisku piedzīvojumu.

Saimniece Gaļina ir Kazahstānas, padomju laikā kā konditore nozīmēta strādāt Rīgā. Karjera neizdevās, viņa tika pārsūtīta uz Ludzu par galvenā Ludzas konditora vietnieci. Tagad viņai ir vīrs holandietis, kam viņa 45 gados piedzemdējusi meitu, sava kafejnīca un konditoreja, kur top kūkas gan bārbijas formā, gan ar ģenitālijām – vecmeitu ballēm.

Gaļina var pārdot visu! Pēc pusdienām, kur ēdām viņas gatavotos pelmeņus, soļanku un meistarstiķi – barankas ar saldo krējumu (garšo simtreiz labāk, nekā izklausās!) pasūtījām arī brokastis, un izteicām vēlmi ēst plānās pankūkas. Gaļina nejutās iedvesmota un teicās cept kabaču pankūkas ar gaļu. Kad nu tomēr uzstājām uz plānajām pankūkām ar zapti, Gaļina negribīgi piekrita un piemetināja: "Bet kabačus vienalga izcepšu! Ļoti garšīgi!" Un ziniet – garšīgi nav īstais vārds! Dievīgi un sensuāli, kā teiktu Šmaragdu Magda.