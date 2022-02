Mīlētāju vakariņas – 38 idejas iedvesmas pilnam libido

Pareizajā kompānijā katrs ēdiens ir afodīzijs. Taču ir tādi vakari, kad gribas paēst vieglāk un pikantāk, jo mīlestība ir gaisā un negribas to aizbiedēt ar smagiem cepešiem un štovētiem kāpostiem.

Ne jau tikai par Valentīndienu ir runa – ik pa laikam gadās tie jaukie vakari, kam piestāv vieglas uzkodas un sarunas divvientulībā. Tad noder gan kas pikantāks, gan kas libido rosinošāks kā parasti. Un nemaz nevajag tās mūžīgās austeres, nu cik var, vai ne? Lieliski libido uzrunājoši produkti ir arī avokado, lasis, rieksti, zemenes, sparģeļi, tomāti, granātābols un citi sulīgi augļi, banāni, medus, šokolāde, čili...

Jāņem jau arī vērā otrās pusītes vēlmes un patikšanas. Kādam bez kārtīga gaļas gabala nekāda svētlaime neiestāsies, kaisi rožu ziedlapiņas pār salātiem, cik gribi! Nu tad skaidrs – steikam būt. Bet var jau pasniegt pie steika ķirštomātiņus un sparģeļus piemēram. Un cerēt, ka tad, kad apēstais steiks mīļoto vilks uz miegu, tomātiņi un sparģeļi savukārt pieprasīs: ballējam, neguļam!

Mīlestības formas ir dažādas. Atklāt kādas pilnīgi jaunas garšas vai ko pilnīgi jaunu ēdienu pasaulē, kopīgi to izbaudīt – tā arī ir mīlestība. Kādam citam mīlestība atkal būs pagatavot ko sen negatavotu, pārsteigt ar mīļotā bērnības garšām un kārumiem, kas izsauc spēcīgas emocijas un skaistas atmiņas. Piemēram, šokolādes krēms ar dzērveņu ķīseli. Kādam tas neliekas pats seksīgākais ēdiens? Bet kādam tas ir pilns ar mīlestību un labākais pārsteigums, kas var būt.

Gaumes ēšanā ne vienmēr sakrīt. Kā mēdz teikt, ja veģetārietis otram pagatavo asiņainu steiku – tā ir īsta mīlestība. (Interesanti, kāds būtu gaļēdāja atbildes gājiens? Gaļēdājiem taču no augu valsts ēdieniem šķērmi nemetas, galvenais, lai pašiem no tiem vien nav jāpārtiek.) Lai nu kā, šķiet, ka viens no laimīgas kopdzīves likumiem varētu būt šāds: ēd pats un ļauj citiem ēst. (Vēl viens likums ir: un nopērciet trauku mazgājamo mašīnu. Trauku mazgāšana spēj nokaut pat vistrakāko libido.) Jauku vakaru!