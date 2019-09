Nedēļa līdz algai: ko celt galdā, ja makā vien padsmit eiro

Septembra pēdējā nedēļā daudzas ģimenes, it īpaši tās, kurās ir viens vai vairāki skolas vecuma bērni, noteikti izjūt ne vien fizisko spēku izsīkumu, bet arī to, ka maciņš ir kļuvis krietni vien plānāks, liekot piedomāt, kā izturēt pēdējos metrus līdz algas dienai. Protams, lai ieiekonomētu naudu, var katru dienu ēst ceptus kartupeļus, bet tas nebūs īpaši prātīgs un veselīgs risinājums ne pašiem, ne, jo īpaši, bērniem. Tādēļ šoreiz skaidrosim, kādus produktus likt groziņā, un piedāvāsim idejas ekonomiskām, bet garšīgām ģimenes vakariņām šīs nedēļas darbdienām.

Mūsu ieteiktais iepirkumu saraksts pirmsalgas nedēļai:

1 kg rīsu;

Vista;

Burkāni

Kartupeļi

Kāposts;

Āboli;

Sīpoli;

Ķiploki;

Milti;

Tomātu pasta;

Krējums vai piens.

Visticamāk, ka milti, eļļa vai kāda cita taukviela, sāls, pipari un garšvielas jau ir tavos krājumos. Un, ja vēl pieliekamajā stāv arī lauku radu sarūpētie dārzeņi un āboli, tad līdz nedēļas beigām ģimeni varēsi pabarot pat "palienot" krietni vien zem 10 eiro robežas.

Pērkot nepieciešamos produktus, noteikti izpēti veikalu piedāvājumus – bieži vien kaut vai to pašu vistu, kas vienā veikalā maksā pat ap 3 eiro kilogramā, turpat blakus "uz akciju" var nopirkt zem 2 eiro/kg.

Vistas gaļu atdala no kauliem. Gaļu sadala divās daļās. Pusi viegli apsāla, liek ledusskapī aizvākojamā traukā. No kauliem uzvāra buljonu (te stāstījām, kas jāņem vērā, lai vistas buljons garšotu izcili). Noskrubina no kauliem vārītās gaļas krikumiņus – tos liek aizvākojamā trauciņā, ievieto ledusskapī. 1/3 buljona lej aizvākojamā traukā, liek ledusskapī. Pārējo buljonu sasaldē.

