No pīrāgiem līdz štovētiem kāpostiem: bagātīga vegānisko recepšu kolekcija svētkiem

Lai kliedētu mītus par to, ka vegāniskā uztura piekritēji svētkos grauž salātlapas, desertā uzkožot ābolu un skumstot pēc karbonādēm, pārskatījām "Tasty" krājumus, sastādot vegānisko recepšu kolekciju brangam svētku mielastam. Tici vai ne, bet tiem, kas pieņēmuši lēmumu izslēgt no ēdienkartes dzīvnieku izcelsmes produktus, nebūt nav jāatsakās ne no pīrādziņiem, ne piparkūkām, štovētem kāpostiem un pat no rasola.

Kāpostu štovēšana, piparkūku un pīrāgu cepšana ir darbiņi, kas, gatavojoties mielastam, paveicami kā vieni no pirmajiem. Te atradīsi recepti bezgrēka štovētajiem kāpostiņiem, kas sautēti apelsīnu sulā, bet šeit - piparkūkām. Arī no pīrādziņiem nebūs jāatsakās – lūk, te atradīsi ātrās pīrāgu mīklas recepti. Pildījumam vari izmantot sautētus kāpostiņus, ar ķiplokiem apceptus spinātus, ar sīpoliem apbrūninātas sēnes vai ko citu pēc savas izvēles. Ja pīrāgu cepšana tev šķiet pārāk piņķerīga padarīšana, tad "Tasty" recepšu kolekcijā ir recepte arī vegāniskajai fokačai ar pīrādziņu garšu.

Foto: Shutterstock

Ja pica un dažādi pastas veidi ir visiem labi zināma Itālijas kulinārā mantojuma klasika, tad fokača – itāliešu tradicionālā raudzētā maize – nav ieguvusi tik plašu atpazīstamību. Un žēl, ka tā, jo fokača ir ne vien ārkārtīgi vienkārši pagatavojama no pavisam vienkāršām, vegāniskām sastāvdaļām, bet to var papildināt arī ar dažādām piedevām, piemēram, olīvām, ķiploku daiviņām, tomātiem, garšaugiem un citiem labumiem.

Alternatīvas cepetim

Foto: Shutterstock

Krāsnī cept var ne tikai gaļu – dažādās marinādēs apviļāti dārzeņi vai sēnes, uz plāts vai folijā cepti kartupeļi – variantu ir daudz. Vēl gardākam rezultātam no krāsns izceltos labumus pasniedz ar aromātisku zaļumu mērci vai krēmīgu humusu (te atradīsi trīs kārdinošas receptes). Ja vēlies iztikt bez krāsns darbināšanas, pagatavo zeltainas, kraukšķīgas falafeles, kas labi garšos gan ar svaigiem salātiem, gan dažādām mērcītēm, bet vari tās izmantot arī kā pildījumu vegāniskajiem burgeriem.

Salāti, mērces un uzkodas

Foto: Shutterstock

Kad ar cepšanas lietām tikts skaidrībā, jāpadomā par piedevām – salātiem, mērcēm un uzkodām. Cel galdā tādus salātus, kas izdabās katra svinētāja gaumei – garšīgi būs kā svaigie lapu salāti, tā sātīgi kartupeļu salāti ar avokado mērci vai vegānisko majonēzi.

Arī daudzu ievienīto "Siļķi kažokā" iespējams pagatavot arī vegānajā versijā, aizstājot siļķi ar jūras kāpostiem vai jūras zālēm, bet majonēzi – ar vegānisku tās analogu (recepti atradīsi, lūk, te).

Neaizmirsti arī par veco labo rasolu – šie kreftīgie salāti lieliski piesies dūšu pēc karstvīna baudīšanas un nākamajā dienā, kad garšas būs "saprecējušās", garšos vēl labāk. No šīs receptes sastāvdaļām izslēdz olas, bet aizdaram izmanto vegānisko majonēzi vai mērci uz avokado bāzes, kurai asumiņu piešķir, pievienojot karotīti sinepju vai mārrutku.

Domājot par uzkodām, Ziemassvētkos turi godā tradīcijas un cel galdā bļodu ar pelēkajiem zirņiem vai vārītām pupām. Ja vēl siltus pelēkos zirņus samaisīsi ar caur spiedi izspiestiem ķiplokiem un kapātiem zaļumiem, tie būs daudz gardāki un aromātiskāki.

Tradicionālos dārzeņu stienīšus uzkodām papildini ar ķiploku grauzdiņiem. To mērcēšana lieti noderēs jau pieminētais humuss, kā arī gardais avokado krēms (recepte te).

Deserti saldākiem svētkiem

Foto: Shutterstock

Nevieni svētki nebūtu pilnīgi, ja maltīti nebeigtu ar ko saldu. Saldētā avokado un mango kūka bez cepšanas īpaši uzmundrinās ēdāju garšas kārpiņas. Tāpat neaizmirsti par mandarīniem kas šobrīd ir īpaši sulīgi, un ziemas sezonā tik gardo hurmu, no kuras, starp citu, var pagatavot spirdzinošu vegānisko saldējumu.

Banānus vari pannā apcept un pasniegt, pārlejot ar kausētu šokolādi. Daudzas populāras šokolādes, piemēram, "Lukss" un "Rigonda", ir vegāniskas.

Augļu pasniegšanai tradicionālo putukrējumu no saldā krējuma aizstāj ar saputotu kokosriekstu pienu. Lai to pagatavotu, nolej lieko šķidrumu, bet kokosriekstu piena balto, cieto daļu liec bļodiņā, pievieno cukuru pēc garšas un sakul gaisīgās putās. Vari pagatavot arī "Pavlovas" kūku, olu vietā bezē sakuļot no turku zirņiem nolietā šķidruma (vairāk par to lasi te), bet pildījumam izmantojot kokosriekstu putukrējumu, ogas un augļus.

Zupas nākamās dienas rītam

Foto: Shutterstock

Lai nākamajā rītā atpūtinātu vēderus pēc brangā svētku mielasta, viegla zupiņa būs īsti laikā. Mēs iesakām pagatavot lēcu zupu franču gaumē vai grūbu zupu ar šķeltajiem zirņiem un gurķu sālījumu, kas uzmundrinās arī kādu sagurušāku svinētāju.

Garšīgus svētkus!