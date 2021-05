No sāļa līdz saldam – lērums ideju, kā gardi izmantot biezpienu

Biezpienu šodien varētu dēvēt par kulta ēdienu no mūsu senču laikiem, to vienā balsī slavē gardēži, gatavojot daudzveidīgus saldos un sāļos ēdienus. Lai iedvesmotu tevi pagatavot ēdienus no biezpiena, "Tasty" no sava arhīva izvēlējās sāļo un saldo gardumu receptes visām ēdienreizēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ēdot biezpienu ar rupjmaizīti un lociņiem, vai gatavojot kūkās, cepumos, sacepumos, sirņikos, vislabāk izvēlēties vājpiena biezpienu, iesaka sertificēta uztura speciāliste Lizete Puga. “Pilnpiena biezpienu varētu izvēlēties, piemēram, bērni, kuriem svarīga pozitīva svara dinamika, vai cilvēki ar nepietiekamu svaru. Citos gadījumos iesaku izvēlēties vājpiena biezpienu. Mums pārsvarā ir pārlieku liels piesātināto tauku īpatsvars ikdienas ēdienkartē. Piesātinātie tauki ir tie, kas rūpējas par organisma enerģētisko funkciju, nodrošina termoregulāciju, veido tauku slānīti. Bet, ja mums šis tauku slānītis ir optimāls vai tā ir par daudz, nav nepieciešams papildus lietot pilnpiena produktus. Liekā svara tendences Latvijā tomēr ir ļoti lielas, tāpēc dotu priekšroku vājpiena produktiem,” stāsta Lizete Puga.

Nereti cilvēki satraucas, ka vājpiena biezpienā nav nekādu vērtīgo vielu. “Tas ir plaši izplatīts mīts, ka vājpiens biezpiens nesatur nekādas labas vielas. Patiesībā tajā ir pat vairāk kalcija, nekā treknajos piena produktos, bet olbaltumvielu daudzums ir tāds pats. Turklāt – mēs parasti biezpienam pievienojam krējumu, kur atkal ir piesātinātie tauki. Tāpēc satraukumam nav pamata.”

Lai izdodas gardi biezpiena ēdieni!