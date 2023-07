Ogu laiks min uz papēžiem! Receptes iedvesmai, kur tiek izmantoti vasaras 'dārgakmeņi'

Esam ceļā uz pilnbriedu! Lai gan zemeņu raža jau iet uz otru pusi, drīz vien sāksim tiesāt vasaras avenes, agrās sarkanās jāņogas, upenes, ērkšķogas, mellenes... Un kas ir svarīgākais – viens no spēcīgākajiem vasaras "superproduktiem" ir tieši ogas! Jā, izdzirdot šo terminu – superprodukts –, lielākā daļa padomās par eksotiskiem augļiem, saknēm, dažādiem pulveriem, sīrupiem, kas atrodas tālās vietās, piemēram, augstu Himalajos. Nu, runa ir par godži ogām. Bet patiesībā daudzi produkti, kas pelnījuši superēdiena statusu, ir tepat vien degungalā! Arī ogas! Bet kā šīs krāsnulītes iekļaut uzturā? "Tasty.lv" nāk palīgā un, ja esi ogu fanātiķis, ceram, ka šajā ceļvedī atradīsi daudz recepšu iedvesmai.

Tiesa, viens no labākajiem veidiem, kā ogas iekļaut uzturā, ir vienkārši tās gluži vai iemest mutē: pēc to iegādes, tās vien jānomazgā un hops – mutē iekšā. Bet, ja paveicies dzīvot netālu no ēdamo ogu dārza, vari tās salasīt un ēst turpat uz vietas. Pat nenomazgājot! Patiesi – svaigas, saldas, sulīgas ogas ir viena no labākajām uzkodām (vitamīnu bumbām) pasaulē!

Tomēr tās ne vien sagādā baudu garšas kārpiņām un reizē ir bezgala skaistas, tās sniedz arī labvēlīgu ietekmi veselībai. Tās pat varētu dēvēt par vasaras dārgakmeņiem. Tikai viena tasīte ar ogām nodrošinās organismu ar antioksidantiem visas dienas garumā. Protams, tā nav robeža pie kuras būtu jāapstājas. Svaigas ogas var ēst tik, cik var ieēst, taču jāaizvairās no pārēšanās. No ogām lielākā antioksidantu koncentrācija ir dzērvenēs, mellenēs un kazenēs.

Tāpat ogas ir pārbagātas ar vitamīniem, minerālvielām, šķiedrvielām, kas uzlabo gremošanas sistēmas darbību. Turklāt tās ir ļoti viegli sagremojamas! Tātad skaidrs viens – vasaras laikā veselība jāstiprina ar ogām, kas atrodamas piemājas dārziņā.

Foto: Unsplash

Ne tikai desertos

Lielākā daļa cilvēku ogas saista ar deserta ēdieniem. Un tā ir taisnība, ka ogas ir dabas konfektes, pateicoties to dabiskajam saldumam. Bet ogu deserti, piemēram, melleņu pīrāgi, zemeņu siera kūkas, melleņu plācenīši bieži satur pievienotu rafinētu cukuru.

Par laimi, deserti nebūt nav vienīgās ogu receptes, ko var pagatavot. Piemēram, lieliski garšos spinātu salāti ar fetas sieru, zemenēm un valriekstiem. Bet, ja gatavo ogu desertus, noteikti vari pilnībā izlaist (vai ievērojami samazināt) rafinēto cukuru. Paliec ar "Tasty.lv" un tu atklāsi virkni veselīgu ogu recepšu neatkarīgi no tā, kāda veida ogas ir pa rokai.

Foto: Shutterstock

Svaigās, saldētās vai kaltētās ogas iespējams izmantot dažādās receptēs:

Desertos;

Kopā ar auzu pārslām un citiem brokastu ēdieniem;

Kokteiļos;

Salātos;

Mērcēs;

Ievārījumos;

Punšos.



Visām iepriekš minētajām recepšu variācijām labāk izmantot svaigas ogas, jo to priekšrocība ir tā, ka tās burtiksi ir svaigas. Negatīvā puse ir tāda, ka svaigas ogas ātri sabojājas. Iegādājoties ogu kasti kioskā, uzmanīgi tā jāapskata, lai izvairītos no tā, ka tiek paņemta kaste, kurā jau ir pelējums. Ogas jāizvēlas spilgtas, krāsainas, nesaplaisājušas, bez pelējuma.

Un tā kā ogas ir sezonas produkts mūsu platuma grādos, ieteikums ir tās pirkt svaigas tikai tad, kad tām ir sezona. Ja nav sezonas, lieliska alternatīva ir saldētu ogu iegāde, turklāt daudzos gadījumos saldētas ogas var izmantot tieši tāpat. Atceries – gandrīz tikpat vērtīgas kā svaigas ogas ir arī saldētās, tādā veidā iespējams uzņemt svarīgās ogās esošās vielas arī ziemā. Tomēr arī saldētajiem produktiem nevajadzētu pievienot cukuru.

Foto: Unsplash

Izmēģini "Tasty.lv" receptes, pieraksti tās savā recepšu kladītē un sāc gatavoties ogu laikam, ko pavadīsi pie krūma un pēc tam vakarā – virtuvē. Atceries – ogas ir viens no veselīgākajiem (un garšīgākajiem!) pārtikas produktiem pasaulē, tāpēc tās nevajag laist zudumā! Šo recepšu pagatavošanai vari izmantot svaigās ogas vai saldētavā aizķērušos ogu kalnus (ja tādi ir!). Pēcāk teiksi: "Liels paldies, odziņas!"