Patiks ne tikai Bārbijai – 16 idejas rozā vakariņām

Vai tev patīk viss rozā – augstpapēžu kurpes, kleitas, dzērieni...? Vai esi kādreiz sapņojusi kļūt par ārstu, juristi, astronautu vai skolotāju, varbūt visu uzreiz? Vai tu esi kādreiz... domājusi par nāvi? Par to visu un vēl vairāk tiek runāts jaunajā grāvējā – "Bārbijas" filmā. Un, ja meklē rozā receptes, atzīmējot šīs filmas pirmizrādi, vai vēlies uzzināt vairāk par to, kāpēc rozā krāsa šobrīd ir tik populāra kulinārijas pasaulē un ārpus tās, "Tasty.lv" tev palīdzēs. Esam no sava arhīva izvilkuši iecienītākās receptes, kuras, mūsuprāt, Bārbijai patiktu! Paņem skrituļslidas un ejam gatavot!

Tu visticamāk šobrīd apgalvosi: "Bet kā? Grētas Gervigas Bārbija (Margo Robija) taču neēd!" Jā, Bārbijas zemē viņa piena krūzi un brokastu grauzdiņu vien paceļ pie lūpām, taču, būdama no plastmasas, viņa neko nespēj norīt. Tas mainās, kad Bārbija nonāk īstajā pasaulē, tur viņai jāatklāj tas, kā patiesi ir malkot tēju. Taču citādi – ēdiens viņas dzīvē nav svarīgs!

Sociālo tīklu kulināri gan nemaz neņem to vērā. Vairākas Bārbijas tematikas pastas receptes ir ieguvušas sensacionālu piesitienu, kļuvušas virālas: rozā pastas pagatavošanai tiek izmantotas bietes, kas sajauktas mērcē ar skābo krējumu, sieru vai grieķu jogurtu. Piedāvājumā ir arī Bārbijas cienīgs humoss no bietēm, dip mērcīte, Bārbijas rikotas grauzdiņi, Bārbijas klimpas, pelmeņi, sula un pat ārkārtīgi apšaubāmas sinepes un biezpiens. Protams, neiztikt bez biešu zupas! Ak, jā, jā, jā arī "Tasty.lv", gluži tāpat kā šefpavāri, norāda, ka tradicionālais borščs un aukstā zupa – jau no "dzimšanas" atbilst Bārbijai raksturīgajam ēdienam.

Iespējams, ir pārsteidzoši, ka tik daudzās no tiktokeru receptēm tiek izmantotas tieši bietes, nevis, piemēram, avenes vai mākslīgā rozā krāsviela. Tiesa, receptēm, kuru pamatā ir bietes, ir arī daudz "nīdēju", jo daudziem tās vienkārši negaršo. Tātad – šīs bietainās receptes nav trāpījums visu lauciņā! Bet svaigas ogas nespēj paveikt to, ko spēj paveikt bietes. Bietes galu galā ir daudzpusīgākas – aveņu pasta, iespējams, nebūtu tik atzinīgi novērtēta. Kas to lai zina, varbūt Bārbija liks mums visiem iemīlēt bietes!

@growingannanas

barbie pasta? I had to try it, and I’m sure the real barbie would love this recipe too 😮💕

♬ Barbie Girl - Lady Aqua

Bārbijreceptes

Recepšu kolekcijā pievienotās idejas no "Tasty.lv" apjomīgās pavārgrāmatas ir vienkāršas, taču bezgala iespaidīgas: liks tev justies tikpat pārliecinātai, spējīgai un no matu galiņiem līdz papēžiem pasakainai kā pašai Bārbijai. Neatkarīgi no tā, vai šīs receptes gatavosi "Bārbijas" filmas skatīšanās ballītei, vasaras sezonas noslēguma svētkiem vai vienkārši vēlies sarīkot kādu pavisam jautru pasākumu, kas ietver kādu noteiktu tendenci – šīs receptes noderēs ikvienai un ikvienam pasākumam! Šo kolekciju varētu nosaukt – "Izveidojām izcilu rozā vakariņu ēdienkarti". Sākot ar rozā sagaidīšanas kokteili un uzkodām, beidzot ar pamatēdienu un desertu.

Atliek vien uzspodrināt virtuves piederumus, uzklāt svētku galdu un, protams, uzvilkt Bārbijas cienīgu tērpu!