Pavasarīgi un gardi salāti labai pašsajūtai

Prieks par pirmajām pavasarīgajām dienām, iespējams, mijas ar organisma nogurumu pēc ziemas. Bet ar uzturu vari ietekmēt savu pašsajūtu. Tāpēc "Tasty" no sava arhīva izvēlējās garšīgu salātu receptes, lai iedvesmotu tevi justies labi.

"Ziemas beigās varētu būt vitamīnu un minerālvielu iztrūkums, kas veicina nogurumu, lai gan no otras puses, tas ir arī no seniem laikiem saglabājies mīts, jo agrāk nebija iespējams ēst tik daudz augļu un dārzeņu ziemā, kā tas ir šodien. Mūsdienās varam ēst veselīgi visu gadu, piemēram, ziemā nopirkt apelsīnus no Spānijas vai banānus. Protams, saules mums nav tik daudz, un tas, kas tiešām trūkst, ir D vitamīns, bet to ar uzturu vien uzņemt nevar. Tomēr pats svarīgākais ir C vitamīns, ko varam uzņemt tieši ar augļiem un dārzeņiem, stāsta "OnPlate" sertificēta uztura speciāliste Līga Balode.

"Tas nekas, ka mums Latvijā audzēto augļu un dārzeņu nav tik daudz, tāpat joprojām varam ēst bumbierus, ābolus un kāpostus, bietes, rutkus, kāļus un citus augļus, dārzeņus un ogas. Tajos C vitamīna ir ļoti daudz, un tieši C vitamīns ļoti ietekmē mūsu imunitāti. Tāpēc labi, ja vismaz puse no šķīvja katrā ēdienreizē būtu ar dārzeņiem." Vislabāk tos ēst svaigā veidā, norāda uztura speciāliste.

"Ja apstrādā produktus, C vitamīns pazudīs, tas ir neizturīgs pret augstu temperatūru. Tie varētu būt arī saldēti dārzeņi un ogas. Ar C vitamīnu bagātākie ir paprika, brokoļi, kāposti, kivi, zemenes, upenes. Un pat ziemas beigās, ja vien dārzeņi nav sažuvusi, tajos saglabājies C vitamīns. Lai gan visbagātākais ar vitamīniem auglis būs tad, ja tikko norauts no koka."

"Tasty" piedāvā ideju pagatavot kādus no salātiem, kas būs garda piedeva pusdienām vai vakariņām. Lai labi garšo!