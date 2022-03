Pavlova: debešķīgā balerīnu kūka starp diviem kontinentiem

Pavlovas kūka ir trausls gardums no bezē, putukrējuma un augļiem. Izskatās kā eņģeļu radīts mākslas darbs, garšo debešķīgi un liek pacelties pirkstgalos un slīdēt kā tādai... kā tādai balerīnai! Ne velti šī kūka nosaukta slavenās krievu balerīnas Annas Pavlovas vārdā. Tomēr tik debešķīgi viss nemaz nav – ap Pavlovu līdz šai baltai dienai notiek ēdienu kari.

Ak, ja pasaulē notiktu tikai ēdienu kari – kas tā būtu par gardu un laimīgu dzīvi! Visiem! Arī austrāliešiem un jaunzēlandiešiem! Tieši viņi joprojām stīvējas par Pavlovas kūkas izgudrotāja godu.

Pavlovas kūka ir obligāts Ziemassvētku dienas deserts Austrālijā, un arī vasaras ballītes ar ogām un augļiem dāsni rotātu pavlovu uz šķīvīšiem ir pašsaprotamas. Pavlova, tas ir tik... tik austrāliski!

Vienīgā nelaime, ka līdzīgās domās ir Jaunzēlande – turienieši ir pārliecināti, ka tieši viņiem pieder pavlovu radītāju gods un ka pavlova ir Jaunzēlandes kūku kūka!

Ēdienu kara viļņus starp diviem kontinentiem Klusajā okeānā sacēlusi krievu baletdejotāta Anna Pavlova, 20. gadsimta megazvaigzne. Ap 1920. gadu pasaulslavenā balerīna sniedza viesizrādes gan Austrālijā, gan Jaunzēlandē, visticamāk, pat nenojaušot, kādas gastronomiskās kaislības radījusi ar savu gaisīgo parādīšanos.

Austrālijā šo slaveno desertu kāds slavens pavārs radījis 1935. gadā ar piebildi, ka kūka ir tik gaisīga kā Anna Pavlova. Savukārt jaunzēlandieši stingri turas pie leģendas, ka pavlova pie viņiem radīta 1926. gadā, kad balerīna Anna Pavlova pirmo un vienīgo reizi viesojusies šajā valstī.

Lai nu kā, ēdienu kultūras pētnieki ir konstatējuši, ka patiesībā pavlovu nav izdomājuši ne austrālieši, ne jaunzēlandieši. Vāciski runājošās zemēs sarežģītas bezē konstrukcijas kopā ar krēmu un ogām pasniegtas augstmaņu ballēs jau vismaz divus gadsimtus pirms balerīnas Annas Pavlovas dzimšanas!

Visa Eiropa gatavojusi bezē kūkas jau pāris gadsimtus pirms Napoleona kareivīgajiem klejojumiem ap 1800. gadu, un, ļaudīm sākot pārvietoties pa visu pasauli, šajā laikā ar bezē kūkas konceptu un receptēm iepazīstināta arī Lielbritānija, Ziemeļamerika, Krievija un citas valstis.

Vārdu sakot, Pavlovas kūka, kādu to pazīstam šodien, ir vairākus gadsimtus veca. Kā jau tik leģendārai kūkai pienākas, arī pavlovas variāciju ir simtiem. Ja dažās zemēs, piemēram, Austrālijā un Jaunzēlandē, tā joprojām ir Ziemassvētku kūkas godā (un pēc tam strauji nokrīt no popularitātes mākoņiem), pie mums pavlovu mode joprojām ir nepārejoša. Un labi, ka tā. Vismaz kaut kas no sapņa par balerīnas gaisīgumu. Tāds sapnis, ko var apēst un uz brīdi justies debešķīgi – vai tas nav jauki?

Lai "Tasty" kraukšķīgā, trauslā un maigi krēmīgā pavlovu kolekcija iedvesmo kādai pavlovas pirmizrādei tavā virtuvē!