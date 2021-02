Pildītu saldo un sāļo pankūku receptes garšīgām brīvdienām

"Labas pankūkas ir tādas, kurās izmantoti labi lauku produkti. Laba pankūka ir trekna pankūka," uzskata "Rideļu dzirnavu" kafejnīcas saimniece Ingūna Jātniece. No "Tasty" arhīva izvēlējāmies vairākas pankūku receptes, lai vari skaisti uzsākt brīvdienas un garšīgi pabarot savus mīļos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pankūka nav ikdienas ēdiens, bet to gatavojam īpašākās reizēs. Un brīvdienu rīts tam ir atbilstošs. "Pēc pieredzes var teikt, ka, ja ir lauku piens un lauku olas, tad izdodas visgaršīgākās pankūkas. Un, ja pankūku apcep sviestiņā, tad tā ir kraukšķīgāka," stāsta saimniece. "Rideļu dzirnavās" pankūku mīklu gatavo no miltiem, olām, piena, eļļas, sāls un cukura. "Eļļu lejam klāt mīklā, līdz ar to mīkla ir vijīgāka, un cepot eļļa nav jāizmanto. Mēs ik pēc dažām pankūkām vienkārši apsmērējam pannu, bet eļļu virsū nelejam. Pirmā pankūka varētu arī nesanākt, jo pannas karstums ir ļoti svarīgs," stāsta Ingūna. Ja pannu uzkarsē par daudz, tad pankūku raus klāt pie pannas, viena puse degs, otra būs jēla. Ja būs vēsa panna, tad pankūka žūs. Nepieciešams mērens karstums.

"Mēs putojam atsevišķi olu baltumus, bet dzeltenumus sajaucam ar sāli, cukuru un eļļu. Miltus iesijā, tad pankūku mīkla būs gaisīgāka. Pienu lej lēni, lai neveidojas kunkuļi. Beigās iecilājam olu baltumus, kurus arī nedrīkst pārputot, jo tad tie ir stingri un cieti." Saimniece norāda – ja pankūkas cep uz lielākas uguns, tad tās ir kraukšķīgākas, ja uz mērenas liesmas, tad – mīkstākas. Lai pankūkas nedziest, apsedz tās ar frotē dvielīti.

Sacepot lielās pankūkas, tās vari piepildīt ar liesu kūpinātu šķiņķi, marinētu gurķīti un sīpoliņu, tomātu mērci un vēl sieru. Pankūkas saloki četrās daļās un apcep uz pannas sviestā. Bērniem populārākās ir pankūkas ar banānu pildījumu, kurām pievienota šokolāde vai karamele. Pamēģini pankūkas pildīt ar svaigo sieru un tomātu, pārkaisot ar mikrozaļumiem vai redīsu dīgstiem. Lai labi garšo!