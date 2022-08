Plūmes krīt kā zvaigznes šķīvī: kūku laiks ir klāt

Ak, šīs augusta naktis, kad dārzā būkšķēdami krīt āboli, plūmes un zvaigznes. No rīta basām kājām aizbrien pa zāli saldām un lipīgām rokām salasīt kritušos. Klāt atkal tas laiks kad gribas mazliet paskumt un reizē svinēt dzīvi, un cept kūkas katru dienu.

Plūmes ir lieliskas. Tās mūs padara mazliet par mežoņiem, tas saldais lipīgums, sulas tecēšana – vai gan plūmi var apēst tā pieklājīgi, tā, ka sula nenotek gar zodu un pirksti nav jāaplaiza? Un uz pusēm pārplēstās plūmes dažkārt izskatās tik... tik sulīgi nepiedienīgas. Augusta erotika!

Plūmju kūkas reti kad izskatās kārtīgas – un tāda ir to būtība. Plūmes cepoties izplūst, izšķīst, kā tādas kārdinātājas saldi smaržo un vilina, mīklas ieskautas. Un sanāk jau arī no plūmēm tādi gardumi, no kuriem nav iespējams atsacīties.

Kēksi un sacepumi, kuros sārtās plūmes burtiski izšķīst, un saldums un intensīvā, ne ar ko nesajaucamā plūmju garša kopā ar mitro, saldeno biskvītu veido īstu meistardarbu. Ar kēksiem un sacepumiem ir tā, ka ņem, kuru recepti gribi, iegriez pa vidu plūmes – un viss būs lieliski, viss būs kļuvis par plūmju kēksu sacepumu, un nekas nevar noiet greizi!

Nu kas gan vispār var noiet greizi. Pat tādos kulinārijas meistardarbos, kur nepieciešams mazliet piešaut roku, piemēram, plūmju šarlotē. Tā tikai šķiet, ka to saldo brīnumu, uz kura triumfē pašas savā saldumā un krāšņumā apreibušās plūmes, gatavot ir liela māksla un noņemšanās. Tā nav, sākumā tik saliec plūmes apakšā un beigās met visu otrādi – mazais triks ar šarloti vienmēr atmaksājas, jo tas, kas notiek šarlotes apakšā cepoties, vienmēr ir kas neiedomājami gards.

Vai teiksim, plūmju krambls. Krambli un visādi citi sacepumi, kur ogas un augļi sautējas savā saldumā zem garda, kraukšķīga mīklas vāciņa, pie mums, šķiet, ir vēl par maz novērtēts kārums. Pagatavot ir tik viegli, un efekts – nesamaksājams. Tā burvīgā sajūta, karotē paņemot daļu no saldenās augļu masas, kas kūst mutē, kopā ar gabaliņu no kraukšķīgās mīklas virsiņas... Kaut kas līdzīgs plātsmaizei ar drupačām, tikai bez mīklas pamatnītes.

Salds un gards ir plūmju laiks. Cepam kūkas!