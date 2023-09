Pulksten seši – kas vakariņās? 31 ātra un vienkārša ideja

Iespējams, viena no visbiežāk sastopamajām situācijām ir šāda: ir pulksten 18, vēders kurkst un tu tukši skaties atvērtā ledusskapī un jautā sev un pārējiem mājiniekiem: "Kas būs vakariņās?" Ir 101 darāmā lieta un, bez šaubām, ēdiena gatavošana var radīt papildu stresu. Taču gardu un veselīgu ēdienu pagatavošanai nav jāvelta visa diena! Un "Tasty.lv" tev to pierādīs!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mēs noteikti neesam par to, lai tiktu aizmirstas iespaidīgas, ilgi gatavotas vakariņas (sautēti kāposti, sautēta gaļa un citi labumi), tomēr lielākoties vakaros mēs meklējam kaut ko viegli un ātri pagatavojamu.

Kāds teiktu: "Šādās reizēs, kad nezini, ko gatavot, lieti noder ēdienreižu plānošana visai nedēļai." Bet, kā ziņo šo lietu piekopēji, arī viņu labie nodomi ne vienmēr ir īstenojami, kad beidzot ir laiks gatavot vakariņas. Iespējams, esi bijusi pārāk ambicioza, varbūt veikalu plauktos ir aizmirsta kāda sastāvdaļa vai arī mājinieki izmantoja to jau pusdienās. Lai kāds būtu iemesls, ikvienam no mums pienāk brīdis, kad nezinām, ko tad īsti pagatavot.

Tāpēc atvieglojām tev darbu! Zemāk ir pievienotas "Tasty.lv" lasītāju iecienītas, ģimenei draudzīgas, ātras un vienkārši pagatavojamas vakariņu receptes, kas ietaupīs laiku aizņemtākajās dienās – sākot ar salātiem, kartupeļu ēdieniem, dažādiem sacepumiem līdz vakariņām uz pannas jeb vienas pannas vakariņām, zupām un daudz ko citu. Vairums no tām ir veselīgas, citas – ne tik daudz veselīgas, dažas veģetāras, citas – ar lielu olbaltumvielu daudzumu, bet tās visas vieno vienkāršība. Un, iespējams, šie ēdieni apmulsinās ģimeni, liekot domāt, ka visu dienu pavadīji virtuvē. Bet tavs noslēpums ir drošībā pie mums!

Daži no šiem ēdieniem sanāks, izmantojot vien piecas sastāvdaļas (neskaitot pamatproduktus, kas vairumam cilvēku ir jau virtuvē, piemēram, eļļu, ūdeni, sāli un piparus), turklāt daudzas no sastāvdaļām lielai daļai jau stāv pieliekamajā, piemēram, konservētas pupiņas. Tātad, iespējams, šos ēdienus var pagatavot, pat netraucoties uz veikalu. Pārējie ēdieni būs gatavi 20-30 minūtēs vai pat ātrāk. Daži no tiem ir pat abu kombinācija – piecas sastāvdaļas un gatavi pāris minūtēs. Piemēram, pati pirmā recepte "Vrapi ar kraukšķīgo vistas fileju rīvmaizē un ķiploku mērcīti" – tos var pagatavot ar garšvielām, kas jau ir mājās. Piecas sastāvdaļas un 20 minūtes laika – vakariņas galdā!

Tagad, kad pulkstenis rādīs 18.00, mēs ceram, ka tu jutīsities mazliet mierīgāks un relaksētāks. Ko pagatavosi pirmo?