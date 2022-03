Pupiņzupiņ' un citi pupiņu gardumi – siltums vēderā un skaistums šķīvī!

Laiks likt lietā pērnā gada pupiņu rezerves – kaltētas, žāvētas, saldētas, lina maišeļos, skapju dziļumos. Pupiņas vienmēr bijušas latvieša barotājas. Starp citu, cūku pupas mūs barojušas vēl ilgi pirms kartupeļu parādīšanās. Bet ar cūku pupām jau viss tikai sākas.

Kādas tās pupas un pupiņas tik nav – viena lieta ir izmērs, no sīksīkām līdz īstām milzenēm. Bet krāsas – tās krāsas! Kas par raibumu! Kas par skaistumu!

Zemnieku saimniecībā "Zutiņi" par pupiņām zina visu. Rūta Bierante apkopojusi tikai daļu no vietvārdiem, kā latvieši dēvē raibās pupiņas. Mīļo pasaulīt! Kā tik viņas nesaucam dažādās Latvijas malās: šabeļpupiņas, šabelenes, šaberenes, šābeļpupiņas, šaberpupiņas, čabelpupiņas, čabarpupiņas, šabarenes, kala pupiņas, čabarpupiņs, nierītes, panieres, cīruļoliņas, raibulītes, raibiņas, kava pupas, raibaļas, šeķainās pupiņas, pisuļi...

Un tā vien šķiet, ka nav ēdiena, ko mēs neprastu pagatavot no pupiņām – sākot no kārtīgas pupiņu zupas ar cauraudzīti, kas izsilda dvēseli un pabaro līdz kaulam, beidzot ar pupiņu saldēdieniem, kur īsti meistari pieprot gan krēmu, gan kūku, gan vafeles no pupiņām pagatavot.

Bet tam visam pa vidu – visi citi raibi raibie, sātīgie un krāšņie ēdieni no pupiņām. Pupiņu salāti miljons veidos, bez kuriem neiztiek nevienā kārtīgā ballē, pupiņu biezeņi, sautējumi un sacepumi ar visu, kas tik pieliekamajā, ledusskapī un pagrabā, ar speķi sačurkstinātas, ar krējumu aizdarītas vai grūtākos laikos vienkārši ar sīpoliem gardi saceptas pupiņas... Un kur tad vēl cittautu virtuvju receptes, kur čili un pupiņas ar malto gaļu vai citām sastāvdaļām uzdanco ugunīgu deju, kur latviskais sakļaujas ar meksikānisko vienā dievīgā ēdienā tā, ka ēdājam dzirksteles šķīst pa acīm!

Tādas ir pupiņas – gan mātišķas, balti apaļīgas, sirsnīgas un gādīgi sātīgas, gan ugunīgas, krāšņi raibas un vella pilnas! "Tasty" pupiņu ēdienu receptēs atradīsi gan tos maigos, tumīgos un sātīgos pupiņu ēdienus, gan tos asos, karstos un krāsainos meksikāņu stila brūvējumus. Lai silti un sātīgi!