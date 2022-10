Putra kā pamatēdiens pusdienās un vakariņās

Putra nenozīmē tikai ierasto rīta bļodiņu ar auzu pārslām. Nebūt nē! Putrai pa spēkam ir lieli darbi kā pusdienās, tā vakariņās!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas ir pirmais, ko iedomājies, izdzirdot vārdu "putra"? Lielu katlu ar pakšķošu miežu biezputru? Bērnudārza brokastis ar obligāto auzu pārslu putru? Varbūt tava putra ir omes vārītā mannas putra ar sviesta actiņu? Manā ēdienkartē ir putras un biezputras. Pirmās brokastīm, otrās dūšas piesiešanai pusdienās vai vakariņās.

Putras brokastīs es ēdu tajā posmā, kad mājās ir mazi bērni. Mazi, tas nozīmē līdz ģimnāzijai, jo tieši tik ilgi es putru no rīta vārīju savam lielajam dēlam. Parasti tā bija dažādu pārslu putra, kas papildināta ar zapti, līdz jaunietis izteica vēlmi, ka varētu klāt kaut ko stingrāku, tad vārīju cīsiņus vai sacepu bekonu. Mazajam brālim putra garšo tikai no auzu pārslām un tikai ar kanēli un ievārījumu. Savukārt māsa nesmādē nevienu putru.

Vissarežģītākā putra, ko esmu vārījusi un laikam tik drīz nevārīšu, ir karaliskā Gurjeva putra. Tā ir putra, kas 1. Pasaules izstādē Parīzē tika prezentēta Krievijas paviljonā, saņemot nedalītu sajūsmu. Šai putrai bija jāvāra saldais krējums un jāsmeļ nost plēvītes, kas ir svarīga putras sastāvdaļa, pareizā biezumā jāizvāra manna putra un jābagātina ar sviestu un olām, tad vēl žāvētie augļi un rieksti, bet noslēgumā – gatavošana cepeškrāsnī! Rezultāts – gards un sātīgs, bet vai tā vērts, lai pavadītu pusdienu virtuvē? Diez vai! Putrai tomēr jābūt vienkārši pagatavojamai!

10. oktobrī pasaulē atzīmē Putras dienu! Ja gribas to svinēt, bet galīgi nekārojas rīta putras, tad var šo dienu atzīmēt ar kādu sātīgu pusdienu putru.

Putru putra no Itālijas un to līdzinieki

Foto: Shutterstock

Lūk, viena putra no Itālijas, kas "izsitusies" līdz restorānu līmenim! Rīsu putra ar saldo krējumu un sieru neskan diez ko cēli, bet ja nosauc to par risoto? Ohoho! Tā šī itāļu putra paliek uzreiz iekārojamāka! Putra kā putra, bet sautēta ar šļuku vīna, varbūt tāpēc tik kārdinoša, jo reibinoša?

Latviešu pavāriem ilgi nav jādomā – rīsu vietā latviskās grūbas un gruboto gatavs! Patiesībā rīsus var aizstāt ar jebkuriem citiem graudaugiem un pēc risoto receptes pagatavot tā līdziniekus.

Nacionālā biezputra

Foto: Shutterstock

Izvārīti, sastampāti kartupeļu, bagātināti ar pienu, krējumu un sviestu ir godam pelnījuši vietu putras plejādē! Kāds to sauks par pirē vai biezeni, cits par stampātiem tupeņiem, taču termins "kartupeļu biezputra" ir tikpat ierasts, cik gards! Un, ja jāatzīmē Putras diena ar putru, kādēļ, lai tā nebūtu kartupeļu biezputra? Vēlams ar kotlešu ordeni un brūnās mērces apmetni!

Tāpat nevajadzētu aizmirst tādu biezputru smagsvaru kā šķeltos zirņus! Tie neliks vilties, gluži tāpat kā kartupeļi!

Gandrīz putra

Foto: Shutterstock

Kas tad īsti ir plovs? Galvenā sastāvdaļa – rīsi – liecina, ka tā varētu būt putra, bet to konsistence, kur katrs graudiņš dzīvo savu neatkarīgu dzīvi, tomēr liek domāt, ka putra tā nav. Ja plovs ir nepieciešams Putras dienas atzīmēšanai, tad to droši var nodēvēt par nesalipušo putru un baudīt no sirds!

Lai liels katls un laba apetīte, jo putrās ir spēks!