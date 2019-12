Rasols smaržo, svētki būs! 16 recepšu versijas par leģendāro salātu tēmu

Mājās gatavots rasols vienmēr būs galda karalis. Vai tad nav tā, ka svētkos šie salāti ir tik pašsaprotama lieta, ka pārējie ēdieni kalpo tikai kā fons un mazsvarīga piedeva?

Arī šobrīd, kad veikalu plaukti vai lūst no delikatešu pārpilnības, ballīte tomēr nav īsti izdevusies, ja galda vidū nestāv rasola bļoda, un, visticamāk, tieši tā tiks iztukšota viena no pirmajām. Kur nu vēl leģendārais otrās dienas rasoliņš! Ja gādīgas rokas to pataupījušas un noslēpušas ledusskapī, rūpīgi pārsedzot ar šķīvīti, pēcsvētku rīta šāds atradums būs zelta vērtē.

Lai tur vai kā, bet viens nu ir skaidrs – nav rasola, nav svētku! Tādēļ arī šogad Vecgada vakarā nemēģini eksperimentēt ar tuvinieku jūtām, aizstājot šos leģendāros salātus ar citiem – modīgākiem, bet pieturies pie laika pārbaudi izturējušām klasiskām vērtībām.

Pirms izvēlies kādu no 16 "Tasty" piedāvātajām recepšu variācijām par svētku rasola tēmu, iepazīsties ar piecām liktenīgām kļūdām, kuras pieļaujot, tiks sabojāta leģendāro salātu nevainojamā garša.

Garšīgus svētkus!