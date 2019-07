Restorānu klasika mājas gaumē: 11 Cēzara salātu variācijas

Lai arī restorānu ēdienkartēs teju vienmēr var atrast Cēzara salātus, jo pēc tiem alkst visur un vienmēr, nevajadzētu atmest ar roku to pagatavošanai mājas virtuvē.

Pēc būtības Cēzara salāti nav nekas sarežģīts. Kraukšķīgas romiešu salātlapas, kraukšķīgi grauzdiņi, labs cietā tipa siers, bet pats galvenais – smeķīga mērce, kas visas sastāvdaļas apskauj īpaši gardās garšu niansēs. Mērce garšos izcili, ja to gatavosi no visām nepieciešamajām sastāvdaļām, sākot no anšoviem, beidzot ar cieto sieru, kas piešķir virumam sātīgumu un krēmīgumu. Īpaši detalizētu recepti Cēzara salātu mērces pagatavošanai lūko šeit. Ja ar to nav gana un vēlies izzināt ko vairāk par Cēzara salātu gatavošanu, izlasi šos padomus.

Ja restorānā sagaidām klasiskos Cēzara salātus, tad mājas versijā jau nu gan var ievērot dažas atkāpes un, piemēram, baltmaizes grauzdiņu vietā izmantot rudzu maizes kraukšķus, savukārt mērces pamatā var ņemt jogurtu, lai tā būtu liesāka. Arī salātlapas var aizstāt, piemēram, ar kraukšķīgajiem ledus vai lapu salātiem. Raksturojot radošās atkāpes, jāpiemin arī tādi produkti kā vārīta ola, bekons, garneles, ķiršu tomātiņi un citi labumi. Vārdu sakot – izpaudies, kā nu proti, jo salātus ir grūti sabojāt, un kas zina, varbūt pavisam nejauši radīsi labāko variāciju Cēzara salātiem?