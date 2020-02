Sākas Lielais gavēnis – no kā atteikties un ko ēst: 10 recepšu kolekcijas iedvesmai

Kristīgajā pasaulē Pelnu trešdiena, kas šogad iekrīt 26. februārī, iezīmē Lielā gavēņa sākumu – 40 dienas atturības, kas ilgst līdz Lieldienām. Gavēņa laikā ticīgie un ne tikai atsakās ne vien no pārmērībām ēdiena ziņā, bet arī citiem kārdinājumiem. Tā galvenais uzsvars tiek likts uz atdzimšanu un atjaunošanos.

No kā atteikties gavēņa laikā?

Gavēnis, tā lielākoties ir atteikšanās no gaļas un piena produktiem, alkohola. Senāk, kad kulinārās iespējas nebija tik plašas, cilvēki gavēņa laikā mēdza pārtikt vien no maizes un ūdens. Taču ņemot vērā to, kā pasaule kopš tā laika ir attīstījusies, Lielo gavēni mūsdienu cilvēks var uztvert kā kļūšanu par veģetārieti vai pat vegānu uz 40 dienām.

Jāņem vērā, ka gavēnis, tas ir pārdomu, meditācijas un sevis sakārtošanas laiks. Tāpēc nevajadzētu drastiski riskēt ar savu veselību un badoties. Izslēdz no ēdienkartes tās lietas, par kurām zini – tas nāk man par sliktu. Tā var būt gaļa, piens un olas, saldumi un citi neveselīgi našķi, kā arī alkohols. Ja vēlies ievērot Lielo gavēni strikti, tad atceries – katoļiem piektdienās ir atļauts ēst zivis.

Ko ēst gavēņa laikā?

Lai pilnībā nenomērdētu savu organismu, neaizmirsti ēdienkarti gavēņa laikā papildināt ar produktiem, kas aizstās to, ko esi izslēdzis. Piemēram, gaļu un piena produktu vietā gatavo vairāk maltītes ar pākšaugiem. Vāri veģetāras zupas, piemēram, ar grūbām vai makaroniem. Iekļauj savā ēdienkartē vairāk dārzeņu. Taču nepārspīlē ar pārāk saldajiem augļiem – arī no tiem gavēņa laikā labāk atteikties.

Gavēņa laikā būtiskākais ir atcerēties par sevi. Saki striktu "nē" tām lietām, kas pašu vilina kārdinājumos, kurus pēc tam nožēlo. Kā ēdiena izvēlē, tā ikdienas darbos.

