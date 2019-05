Salāti ar krabju nūjiņām: 17 pavasarīgi raibas un krāsainas receptes

Dietologi uzskata krabju nūjiņas par tipisku "fast food" produktu un ikdienā iesaka ar tām neaizrauties, gluži kā ar desām vai frī kartupeļiem. Tomēr svētku reizēs vai kādā laiskā brīdienā, kad gribas panašķēties ar ko gardu, krabju nūjiņas lieti noderēs salātu pagatavošanai. Lūk, 17 raibas un krāsainas salātu receptes no "Tasty" krājumiem!

Liec aiz auss, ka, neskatoties uz produkta nosaukumu, krabju nūjiņās reāli krabju gaļas nav (vairāk par to skaidrojām šajā rakstā). Galvenā krabju nūjiņu sastāvdaļa ir surimi, ko gatavo no mintaja (pollaka), heka vai citu mencas sugas zivju gaļas.

Surimi tulkojumā no japāņu valodas nozīmē "maltā gaļa", un to izgatavo no zivju gaļas pastas, dažādām pildvielām un piedevām, piemēram, cietes, cukura, olas baltuma, pievienojot dabīgo vai mākslīgo krabju ekstraktu un iekrāsojot ar sārto krāsvielu, piemēram, paprikas ekstraktu, raksta "The Huffington Post".

Kas jāņem vērā, izvēloties krabju nūjiņas salātiem

Kādi tad kritēriji jāņem vērā, izvēloties krabju nūjiņas, skaidro portāla "Takprosto" speciālisti.

Sastāvs. Izvēloties krabju nūjiņas, galvenais, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ir to sastāvdaļas. Ja uz etiķetes, uzskaitot sastāvdaļas, pirmajā vietā ir surimi, tas nozīmē, ka produkts ir kvalitatīvs. Ja surimi atrodas otrajā vietā, loģiski, ka zivs gaļas daudzums nūjiņās ir minimāls. Mēdz būt pat tā, ka krabju nūjiņu sastāvā zivs gaļas nav vispār, toties ir ciete, sojas olbaltumvielas un dažādi aizstājēji, tādēļ šādu produktu prātīgāk būs atstāt veikala plauktā.

Izskats. Krabju nūjiņu izskatam ir liela nozīme – tām ar sārto krāsvielu vajadzētu būt pārklātām tikai no vienas puses. Krāsa var variēt no gaiši rozā līdz rozīgi sarkanai. Spilgti sarkana pusfabrikāta krāsa liecina par to, ka krāsvielu daudzums produkta sastāvā ir pārāk liels. Nūjiņām jābūt gludām, taisnām un elastīgām. Nevajag pirkt produktu, kas drūp.

Iepakojums. To, ka krabju nūjiņas saldētavā pabijušas vairākas reizes, iespējams noskaidrot, aplūkojot iepakojumu. Bieži vien šādos gadījumos iepakojuma iekšpusē būs redzami ledus un sniega kristāliņi. Prātīgāk būs izvēlēties pazīstama ražotāja produktu, jo arī tas ir kvalitātes garants.

Testēšana. Surimi masa ir ļoti elastīga un viegli formējama. Pārloki krabju nūjiņu uz pusēm. Ja locījuma vietā tā tikai viegli ieplaisā, produkts ir kvalitatīvs. Ja salūst – produkts satur pārāk daudz cietes. Pamēģini attīt krabju nūjiņu. Ja tas izdodas, produkta sastāvā ir salīdzinoši daudz surimi, bet, ja šī procesa laikā nūjiņa sadalās, tas liecina par to, ka produktā ir pārāk daudz cietes, tādas nūjiņas labāk nevajadzētu izmantot.

Lūk, 17 receptes krabju nūjiņu izmantošanai salātos.

Lai labi garšo!