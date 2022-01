Sasildies ar čili! 35 karstas idejas ugunīgām vakariņām

Čili ir Meksikas dievu dāvana cilvēcei. Meksikāņu seriāli, protams, arī ir kolosāli, bet čili sasilda un uzkurina vēl labāk. Aukstā ziemas dienā ēdienam pievienots čili ir tieši tas, kas vajadzīgs asinsrites uzlabošanai un kaislību pilnam vakaram!

Čili dzimtene tiešām ir Meksika, taču ar labām lietām jādalās – tagad čili audzē visur, pat Latvijā, turklāt ar lieliskiem panākumiem! Pasaulē esot ap 200 aso piparu šķirņu, bet, iespējams, ka vairāk, ko kurš gan var stāties pretī kapsaicīnam! Tā ir galvenā viela, ko satur čili, un tieši tā izraisa to patīkami sildošo un dedzinošo sajūtu, ēdot ar čili bagātinātu ēdienu. Dedzinošs šajā gadījumā jāuztver burtiski, jo šī viela tiešām izraisa dedzinošu efektu saskarē ar audiem.

Jāpiebilst, ka no dažām čili šķirnēm, kas īpaši bagātīgi satur kapsaicīnu, tiek izgatavota piparu gāze. Iespējams, īsumā šis arī viss, kas jāzina par čili un tā potenciālu.

Ēdienu pasaulē čili ir pilnīgi neaizstājama vērtība – gan kā asais pipars, gan pārstrādātā veidā dažādās garšvielās, piemēram. Kajēnas pipari.

Gatavojot ēdienu, jāņem vērā, ka mazāk ir labāk, īpaši čili iesācējiem. Nav arī teikts, ka žāvēti čili vai dažādas garšvielas noteikti būs vājākas par svaigu čili piparu – reizēm mēdz būt otrādi.

Čili izmērs esot asuma pazīme – jo lielāks čili pipars, jo maigāks. Ja čili asumiņš ēdienā vēlams, taču bail no pārlieku liela asuma, jāatceras, ka ap 80% no asuma ir čili sēklās un apvalkā. Tātad čili pirms pievienošanas ēdienam labāk atbrīvot no sēklām, asuma tāpat pietiks.

Starp citu, senie acteki esot ticējuši, ka čili pipariem piemīt libido veicinošas īpašības. Tīri fizioloģisks fakts ir, ka, ēdot čili piparus, pastiprināti izdalās endorfīni – tie ir hormoni, kas rada labsajūtu. Ir leģenda, ka pikanti ēdieni veicina vielmaiņu, un tiek sadedzināts vairāk kaloriju.

Sildošas un iedvesmojošas receptes atradīsi "Tasty" šīvakara ugunīgajā kolekcijā.