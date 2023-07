Sasildies ar čili asumiņu! 20 receptes drēgniem vasaras vakariem

Vasara ir svaigo čili piparu sezona! Lai gan visbiežāk vasarā šie gardie asumiņi netiek likti lieti, bet taupīti drēgnākiem rudens vakariem, šobrīd, kad saule mūs nelutina, ir laiks sasildīties ar čili. Augusta sākumā vietējo zemnieku tirdziņos pipari parādās dažādās formās, izmēros un krāsās, kā arī dažādās garšās un dažādos asumos. Par godu pipariem "Tasty.lv" ir apkopojis iecienītākās svaigu čili piparu receptes, kas domātas cilvēkiem, kuri uzskata, ka vakariņas nav vakariņas, ja nav iedarbojušies endorfīni (šokolāde un čili pipari var izraisīt endorfīnu sekrēciju. Jo asāks čili, jo vairāk endorfīna izdalās).

Jā, tā nu tas patiesi ir – pikantie ēdieni kļūst arvien populārāki, un tie, kas spēj izturēt to asumiņu, savu toleranci nēsā kā goda zīmi. Piemēram, ceļotāju pieredze nebūtu pilnīga bez jaunu ēdienu, īpaši pikantu ēdienu, atklāšanas. Ēdiens un ceļojumi ir divas lietas, kas iet roku rokā. Un daudzviet viens no tūristu vispieprasītākajiem gardumiem ir asi un ugunīgi ēdieni. Arī pikanto mērču zīmoli nu jau ir ieguvuši kulta statusu un pikantās mērces restorānos ir kļuvušas par ikdienišķu parādību... Un kas ir asā ēdiena centrā? Protams, ka vienmēr daudzpusīgais čili pipars!

Kāpēc cilvēkiem patīk čili piparu asumiņš?

Čili pipari satur savienojumu, ko sauc par kapsaicīnu, un šis savienojums izraisa dedzinošu sajūtu mutē. Kad tiek uzņemts kapsaicīns, sāpju receptori smadzenēs tiek aktivizēti, lai signalizētu par briesmām, un izdalās endorfīni (tie ir "laimes hormoni"). Daži uzskata, ka cilvēki, kuriem garšo pikants ēdiens, šo hormonālo uzplūdumu dēļ kļūst gluži vai atkarīgi no asuma. Pierādījumi arī liecina, ka cilvēkiem patīk pikants ēdiens, jo viņus piesaista saviļņojums, kas rodas no sajūtas, ka viņiem draud briesmas, ja viņi zina, ka patiesībā viņiem nekas nedraud (līdzīgi sajūtai, kas rodas, braucot pa amerikāņu kalniņiem vai skatoties šausmu filmas, pēc, ko alkst adrenalīna cienītāji). Tātad, varētu teikt, ka čili pipara kapsaicīns cilvēkam liek justies dzīvam.

Pastāv vairāk nekā 200 čili piparu veidu, apmēram 100 sugām izcelsmes vieta ir Meksika. Čili ir dažādi, to izmēri un forma ir daudzveidīgi – no īpaši gariem (30,5 cm) līdz pavisam īsiem (6 mm), no pavisam tieviem, līdz apaļīgiem lodveida čili. Asums arī ir tikpat atšķirīgs – no liegi maiga līdz pat svilinoši asam. Piparu krāsu gamma ir no dzeltenas, sarkanas, purpura, tumši un gaiši zaļas līdz gandrīz melnai krāsai.

Čili piparu asums tiek mērīts pēc zinātnieka – ķīmiķa Vilbura Skovila vārdā nosauktās skalas asuma vienībās skovilos. Zinātnieks testēja piparu asumu ar brīvprātīgajiem, kuri dzēra ar ūdeni atšķaidītu piparu sulu. Tieši izmērs ir čili asuma galvenā pazīme – jo lielāks čili pipars, jo tas ir maigāks. Mazie čili pipari ir asāki, jo tiem proporcionāli ir vairāk sēklu un stiegru.

Izņemot sēklas un izgriežot membrānas var samazināt čili asumu. Ilgstoši lietojot, čili asumu izjūt mazāk un tas vairs nešķiet tik dedzinošs.

Izmantošana

Kad čili pipari ir svaigi, tos izmanto kā dārzeņus. Kad tie ir žāvēti, tie tiek izmantoti kā garšviela. Čili pipari ir iecienīti visā pasaulē un tiek piedāvāti vairākās pasaules virtuvēs. Nosaukt dažus? Meksikā čili pipari ir galvenā salsas, moles (Meksikas virtuvei raksturīga tumšās šokolādes mērce ar dziļu, izteiksmīgu un piesātinātu garšu) un čorizo ​​sastāvdaļa. Itālijā: "Puttanesca" – slavenā sarkanā mērce satur čili piparus. Luiziānā: sarkanie pipari un Kajēnas pipari tiek izmantoti garneļu aromatizēšanai.

Tā kā čili pipari ir ļoti dažādi pēc garšas un asuma, tie var papildināt gandrīz jebkuru ēdienu.

Esi radošs! Un atrodi čili piparus, kas atbilst tieši tavai gaumei (un tolerancei!). Un, ja esi gatavs sākt izmantot pikantā dārzeņa priekšrocības, šeit ir dažas no labākajām čili piparu receptēm.