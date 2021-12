Sasildies ar skābu kāpostu zupu! Septiņas vienkāršas, bet brīnišķīgas receptes

Kad lielākā daļa dienas pavadīta, rokoties cauri sniega kupenām, tā vien gribas ieritināties dīvānā ar grāmatu un kūpošu karsta dzēriena tasi. Pirms tam gan jāiestiprinās ar ko sildošu, tātad īstais laiks, lai izbaudītu kreptīgu skābu kāpostu zupiņu!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagatavo zupu pēc savas iecienītās receptes vai izvēlies kādu no mūsu piedāvātajiem variantiem. Bet, kamēr aromātiskais virums gatavojas, lūk, interesants fakts par šīs zupas vēsturi!

Kā zināms, skābu kāpostu zupa jeb "šči" ir viens no Krievzemes virtuves pīlāriem, kaimiņvalstī to mēdz saukt pat par nacionālo lepnumu. Senākos laikos Sibīrijā kučieri, dodoties tālā ceļā, mēdza ņemt līdzi sasaldētu zupu. Atvelkot elpu, nocirta saldētajam zupas klucim gabalu, ko uzsildīja virs uguns katliņā – maltīte gatava! Mūslaikos, protams, zupu vairs neviens īsti nesaldē, un arī oriģinālā recepte jau sen zudusi. Tādēļ, gluži tāpat kā jebkuram citam nacionālajam ēdienam, zupai ir lērums dažādu variāciju. Mūsu izlasē – septiņas dažādas versijas: no pavisam ātras un vienkāršas līdz ilgāk gatavojamām un ar pipariņu.

Lai labi garšo!