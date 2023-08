Sēņu laika burvība. Receptes ātrai apēšanai un saglabāšanai uz ziemu

Tas brīdis ir klāt! Lietus un siltums Dabas mātei ļāvis nodzīt skopumu un mežos ieslēgt "sēņu režīmu" – laiks doties pastaigā ar nazi un kurvīti! Bet, kad braši pastaigāts un ķoči pilni ar gailenēm, bekām, baravikām, bērzlapēm un citiem meža labumiem, tad zināms laiks jāpavada, apsverot, ko no tās visas bagātības pagatavot. Bez klasiskās mērces un sēņu karbonādēm ir vēl milzumdaudz dažādu veidu, kā likt lietā sēnes – kotletes, zupas, sautējumi, pat vafeles un pīrādziņi!

Ēdamās sēnes jau tūkstošiem gadu ir bijušas viena no galvenajām sastāvdaļām dažādās kultūrās. Romieši sēnes uzskatīja par "dievu ēdienu", savukārt senie grieķi uzskatīja, ka tās dod spēku karotājiem, kas devās cīņā. Ēdamo sēņu plašā izmantošana visā vēsturē, iespējams, ir saistīta ar to pievilcīgajām un daudzveidīgajām kulinārijas īpašībām. Turklāt mūsdienās sēnes tiek popularizētas arī tādēļ, ka tās sniedz ieguvumus veselībai un tām ir ārstnieciskas īpašības. Tajās ir maz kaloriju, nav piesātināto tauku, reizē arī nodrošinot vairākus veselībai svarīgus vitamīnus un minerālvielas. Runājot par populārākajām sēnēm, ko cilvēki atpazīst, lasa un ēd, – Latvijā tās ir apmēram 20–30 sēņu sugas.

Rekomendējoša drošības instrukcija sēņotājiem



Nelikt grozā nepazīstamās, indīgās sēnes, lasīt nebojātās un pareizi pagatavot – tās ir lietas, ko it kā visi sēņu kaislības skartie zina, bet atkārtošana nekad nenāk par ļaunu.

Uzmanīgi – indīgs! Starp vairākiem simtiem sēņu, kas aug mežā, ir daudz indīgu. Mūsdienās ir iespējas ar aplikācijas palīdzību tās atpazīt. Katrai sēnei ir savas pazīmes. Tas, ko var iemācīties, ir saskatīt katrai sēnei raksturīgās pazīmes un atšķirt, piemēram, mušmiri no atmatenes vai neēdamo žults beku no baravikas. Turklāt jāatceras, ka jāatpazīst ne tikai ēdamās sēnes, bet ir jāatpazīst arī tās, kuras nevar ēst;

Bojātām sēnēm grozā nav vietas! Arī augstvērtīgas ēdamās sēnes, ja tās ir bojātas vai pāraugušas, var būt bīstamas cilvēka veselībai. Tāpat pēc salasīšanas sēnes nedrīkst ilgi uzglabāt svaigā veidā, jo siltumā tās ātri bojājas;

Sēņošanas vietai ir nozīme! Galīgi nav laba ideja sēnes lasīt rūpnīcu, izgāztuvju vai braucamo ceļu tuvumā, vietās, kur ir paaugstināts gaisa piesārņojums, jo tur sēnes būs uzsūkušas kaitīgās vielas, nebūs ēdamas un var būt kaitīgas veselībai;

Sēnes salasītas – nesabojā apstrādājot! Uzturā nav ieteicams lietot termiski neapstrādātas sēnes, tāpēc vairums sēņu pirms lietošanas jānovāra aptuveni piecas līdz desmit minūtes;

Bez alkohola un trekniem produktiem! Sēņu šūnapvalkos atrodama organiska viela hitīns – tā apgrūtina gremošanas procesus un fermentu piekļūšanu uzturvielām. Lai sēņu ēdieni neradītu diskomfortu un gremošanas traucējumus, sēnes nevajadzētu kombinēt ar trekniem produktiem, piemēram, treknu gaļu vai krējuma mērcēm. Ja latviskā dzīvesziņa tomēr pieprasa gan labi daudz krējuma, gan cauraudzīti, jāatceras ievērot mērenību. Tāpat sēnes nebūtu vēlams lietot kopā ar alkoholu, jo tās var pastiprināt toksisko vielu iedarbību.

Ja ir radusies vēlme noskaidrot, kas tā par sēni, tad nezinātājs var vērsties pie speciālista pēc palīdzības – labākais sēnēm veltītais resurss latviešu valodā šobrīd ir "Senes.lv", bet tā īsti nebūs īstā vieta, kur skaidrot, vai atrastā sēne ir ēdama. Savus atradumus var reģistrēt arī vietnē "Dabasdati.lv" – tā gan vairāk paredzēta dažādiem interesantiem dabas atradumiem un retākiem sēņu eksemplāriem – ne gluži kurai katrai baravikai vai gailenei. Arī "Facebook" ir vairākas grupas, kurām sēņotāji var sekot, – viena no tādām ir "Latvijas Mikologu biedrība un draugi". Ja ir vajadzība atpazīt kādu sēni, tur var likt bildes un speciālisti iespēju robežās centīsies palīdzēt. Ja gribas vienkārši palielīties ar sēņu kalniem, tad to labāk darīt grupā "Sēņu medniekiem". Bildēs jābūt redzamai cepurītes apakšai un kātiņa pamatnei – nogriezta cepurīte vai tāda, kas vīd ārā no sūnām, nederēs noteikšanai.

Ja sēnes mūsu mežos ir, tad nav nemaz citu variantu: tās ir jāizmanto uz vella paraušanu, ne tikai pagatavošanai uzreiz – mērcēs, karbonādēs, bet arī saglabāšanai uz ziemu. Katrai no sēnēm ir sava unikālā garša un tekstūra.

Sēnes, ko pavisam droši var cept uz pannas bez iepriekšējas vārīšanas, ir – bekas, gailenes, čigānenes, rudmieses. Arī daļu bērzlapju, kuras nav sīvas, var cept bez iepriekšējas vārīšanas. Tomēr atceries, ka ir sēnes, kuras iepriekš jāvāra, lai noņemtu nepatīkamo piegaršu, sīvumu, vai arī tādēļ, ka tās svaigā veidā ir nedaudz indīgas. Jāvāra ir lielākā daļa pienaiņu – gan vilnīši, gan alksnenes, gan krimildes. Ja sēne ir ēdama, tad pietiek vienreiz kārtīgi novārīt un ūdeni noliet, bet, ja indīga, tad vāri kaut desmit ūdeņos, bet tas tāpat neko nemainīs.