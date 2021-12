Seši soļi līdz ideāliem krāsnī ceptiem rozmarīna kartupelīšiem Džeimija Olivera stilā

Zeltaini apcepti rozmarīna kartupelīši ir pilnīgi maģisks ēdiens savā vienkāršībā. To garša, smarža, izskats ir kaut kas tāds, no kā nudien var kļūt atkarīgs vārda vislabākajā nozīmē. Ziemassvētku galdā pie cepeša tie ir gandrīz obligāti, un, ja nu kādreiz gadās, ka zirņi paliek pāri, cepti kartupelīši – nekad!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patiesībā katra diena pirms Ziemassvētkiem tagad ir kā ģenerālmēģinājums svētku maltītei. Rozmarīna kartupelīši ir kas tāds, ko tiešām varētu ēst katru dienu (nu, kam figūra atļauj), turklāt tos ir diezgan vienkārši pagatavot. Ja zina dažus knifus, lai tie būtu zeltaini brūni, ar mazliet kraukšķīgu apvalciņu, un brīnišķīgi maigi, mīksti un sulīgi iekšpusē.

Reizēm liekas: tā nu gan nav nekāda lielā māksla – uzcept kartupeļus. Tomēr bieži pieļaujam kļūdas, no kurām ir vienkārši izvairīties.

Biežākās kļūdas, kāpēc nesanāk ideāli



Liekot uz pannas zaļus, nevārītus kartupeļus, ir risks, ka tie cepsies mūžību un tik un tā nesasniegs vēlamo kondīciju. Tāpēc ieteikts kartupeļus pirms cepšanas vai nu minūtes 10 pavārīt vai tvaicēt. Mizot vai nemizot – izvēles jautājums. Pavisam jaunos kartupeļus var nemizot, bet tagad, ziemā, kad mizas jau biezas, labāk tomēr nomizot. Pēc apvārīšanas kartupeļus noteikti jānosusina un jāļauj tiem mazliet atdzist un apžūt.

Bieži kļūdāmies ar eļļas daudzumu, domājot: jo vairāk eļļas, jo labāk. Tā riskējam kartupeļus noslīcināt eļļā, ārpuse būs jēla vai apdegusi, savukārt iekšpuse – neizcepusies.

Klasiska nelaime – daudz kartupeļu, maz pannu un laika. Pannas un laiku, cepot kartupeļus žēlot nevajag, tas nevienam nepalīdzēs! Jālieto vairāk pannu, jācep vairākās reizēs, ja nepieciešams, bet kartupeļus par daudz sablīvēt uz vienas pannas nevajag katrā ziņā. Kartupeļiem vajag telpu, kurā apcepties un elpot. Turklāt cepot kartupeļi pa laikam jāapgroza – pārbāztā pannā tāda apgrozīšana beigsies ar kartupeļu biezputru.

Vēl kartupeļiem vajadzīgs laiks – ne par daudz, ne par maz. Zinātāji iesaka cept rozmarīna kartupelīšus apmēram pusstundu 220 grādu temperatūrā.

Visbeidzot, rozmarīns. Vai pietiks, ja rozmarīna zariņus, sākot cept kartupeļus, saliks starp tiem? Tā var darīt, bet garša un aromāts īsti nepārņems kartupeļus, turklāt beigās rozmarīns varēt būt diezgan apdedzis.

Ikviena ēdamviela, arī zaļumi un garšvielas, prasa mazu apčubināšanu un padarbošanos – tad smaržas atraisās, garšas kļūst dziļākas un izteiksmīgākas, un kopā rodas tas izcilais ēdiens, par ko stāsta leģendas un ko gribas baudīt vēl un vēl. Rozmarīna kartupelīši noteikti ir viens no šādiem ēdieniem. Un patiesībā ikviens var uzcept absolūti dievišķus un pilnīgi ideālus rozmarīna kartupelīšus, sekojot tam, kā to dara šefpavārs Džeimijs Olivers, un liekot aiz auss dažus viņa virtuves knifus.

Rozmarīna kartupelīši pēc Džeimija Olivera metodes

1. Kartupeļus nomizo un nesagrieztus 10 minūtes pavāra sālsūdenī. Ļauj tiem mazliet apžūt.

2. Sagatavo cepešpannu cepšanai, nepieciešamas taukvielas, ne par daudz, bet arī neskopojoties. Veselīgākā metode ir olīveļļa, bet ar izmantot arī kārtīgu sviesta pikuci zeltainākam brūnumam vai – vienu reizi dzīvojam! - zoss taukus, kas dos gan kraukšķīgo zeltainumu, gan īpaši sātīgu garšu.

3. Kartupeļus liek pannā vienā kārtā, pārkaisa ar sāli un pipariem. Liek uz pusstundu cepties 190 grādu temperatūrā.

4. Pēc pusstundas, kad kartupelīši ir zeltaini brūni, seko Džeimija Olivera īpašais triks, ko viņš sirsnīgi iesaka visiem izmēģināt. Lai kartupeļi labāk uzsūktu taukus un garšaugus un lai lielāka to virsma vēl dabūtu zeltaino brūnumiņu ārpusē, kartupeļus ar kartupeļu stampiņu (ne veclaicīgo, bet to, no metāla, ar rievoto galu stampāšanai) viegli saspiež, uz katra mazliet uzspiežot, nebaidoties tos mazliet deformēt.

5. Rozmarīna un citu garšvielu uznāciens ir tikai tagad! Olivers uzskata, ka, sākumā tos pievienojot, tie tagad būs apdeguši, un kartupeļi nebūs uzsūkuši visas garšas un smaržas.

Un arī tagad ir vērts nevis vienkārši saspraust rozmarīnu un ķiploku daiviņas starp kartupeļiem, bet mazliet padarboties. Džeimijs Olivers iesaka salauzīt rozmarīna zariņus bļodā, apslacīt ar eļļu un nedaudz etiķa. Viņš sola, ka etiķis vispār nebūs jūtams, bet ļaus garšām un smaržām pilnībā izpausties. Tam visam klāt nāk ķiploka daiviņas un, ja vēlamies mazliet Ziemassvētku kartupeļos, arī sarīvēta apelsīna miziņa. Sajaucam šo visu ar rokām un pārklājam kartupeļiem. Un – liekam atpakaļ krāsnī.

6. Jā, Džeimijs Olivers kartupeļus vēl cep pusstundiņu – protams, jāskatās, kāds ir zeltainums un gatavības pakāpe, varbūt jābeidz cept ātrāk. Bet Olivers apgalvo, ka vēl 30 minūtes ir ideālais laiks, lai beigās no cepeškrāsns izņemtu pasaulē labākos rozmarīna kartupelīšus.

Tavam Ziemassvētku rozmarīna kartupelīšu ģenerālmēģinājumam dalāmies ar idejām no "Tasty" recepšu klāsta.