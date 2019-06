Sojšliks, burkānlasis un gardi pīrādziņi: vegānisko recepšu kolekcija Jāņiem

Lai rastu atbildi uz jautājumu, ar ko tad Jāņos mieloties vegāniska uztura piekritējiem, kuri izslēguši no ēdienkartes dzīvnieku izcelsmes produktus, pārskatījām "Tasty" krājumus, izvēloties vegānisku ēdienu receptes brangam svētku mielastam. Uzzināsi, kā gatavot sojšliku, sasiet sieru, izcept gardu plātsmaizi, pagatavot vēgānisko majonēzi un ne tikai.

Siera siešana un pīrāgu cepšana ir darbiņi, kas, gatavojoties mielastam, paveicami kā vieni no pirmajiem. Vegāniskais ķimeņu siers pistāciju apvalkā būs lieliska alternatīva tradicionālajam Jāņu sieram. Arī no pīrādziņiem nebūs jāatsakās – te atradīsi ātrās pīrāgu mīklas recepti. Pildījumam vari izmantot sautētus kāpostiņus, ar ķiplokiem apceptus spinātus, ar sīpoliem apbrūninātas sēnes vai ko citu pēc savas izvēles. Ja pīrāgu cepšana tev šķiet pārāk piņķerīga padarīšana, tad "Tasty" recepšu kolekcijā ir recepte arī vegāniskajai fokačai ar pīrādziņu garšu no "Augi un draugi" grila sezonas recepšu bukleta.

Ko likt uz grila