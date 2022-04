Sparģeļi nāk! Svaiguma knifi un 26 kraukšķīgas receptes dzīves svinēšanai

Ar gardu kraukšķi pārlūzt sparģeļa kātiņš – pats svaigumiņš, pats labumiņš! Verdošā ūdenī iekšā, veikli ārā un uz pannas! Sviestā apcepti pirmie sparģeļi ir īstas dzīres. Vēl klāt glāzi auksta rislinga un – esi sveicināta, sparģeļu sezona, esi sveicināts, gardēžu pavasari!

Sparģeļu sezonas sākumu gardēži gaida kā mazus dzīves svētkus. Baudāmi gan vieni paši, gan kopā ar gaļu, zivi, kartupeļiem, olām, zemenēm, salātiem, sparģeļi piešķir īpašu izsmalcinātību un seksīgu kraukšķi ikvienai ēdienreizei.

Sparģeļu svaiguma knifi

Īstais sparģeļu laiks ir neprātīgi īss: sezona ilgst no aprīļa beigām līdz maija beigām vai jūnija sākumam. Tiesa, veikalos sparģeļus var gadīties redzēt visu gadu, bet – tas nav tas. Un, kā jau ar visiem dārzeņiem, protams, ka vismaz sezonas laikā jācenšas mieloties ar vietējiem sparģeļiem – skaidrs, ka tie būs daudz svaigāki, nekā tie, kas vesti no Peru, Ķīnas, Nīderlandes, Vācijas, Francijas vai Itālijas.

Un svaigums sparģelim ir ļoti no svara! Mēdz teikt, ka labākais veids, kā pārbaudīt sparģeļa svaigumu, ir mēģināt to pārlauzt – ja pārlūzt ar jauku knikšķi, būs labs! Tas pats sakāms arī par to, cik garu kātu sparģelim var atstāt: sparģeli loka un, kurā vietā kātiņš pārlūzt, tik arī ir, pārējo kāta daļu var mest ārā. Tiesa, šis izklausās mazliet izšķērdīgi un, ņemot vērā to, ka sparģelis nepieder pie lētākajiem dārzeņiem, tik daudz ārā izmest liekas tīrā apgrēcība. Tomēr kāta apakšu nogriezt ieteicams tik un tā. Jāsaprot arī, ka, teiksim, no Peru dobes nācis sparģelis, nevar būt pirmā svaiguma, bet jāteic, ka garšas ziņā tiem nav ne vainas, un sanāk gardi un gana kraukšķīgi.

Protams, apvītis sparģelis ar mīkstu kātu un dzeltenīgu galotnīti, un ļoti apkaltušām kātiņu griezuma vietām nav nekam derīgs – tad nav ko tērēties! Būs citi un svaigāki. Sparģeļu sezona ir kanpi sākusies, un vēl bez "ārzemniekiem" veikalos un tirdziņos tūlīt parādīsies arī pirmie pašmāju kraukšķīgie gardumiņi.

Vai tikai gardēžiem un sapratējiem?

Nē, nē, nē un vēlreiz nē! Dzīve ir jāsvin, un sparģeļu laime ir domāta pilnīgi visiem! Sparģeļu gatavošana ir vienkārša, tie garšo debešķīgi, un tīrais grēks būtu tos sezonas laikā nebaudīt!

Maza elitārisma piegarša sparģeļu stāstam velkas līdzi no seniem laikiem, kad sparģeļi bijuši faraonu, imperatoru un karaļu ēdiens. Piemēram, Luijs XIV tā satrakojās, ka pavēlēja sparģeļus viņa karaliskajam galdam audzēt visu gadu, savukārt viņa pavalstniekiem baudīt sparģeļus bija liegts.

Sparģeļiem no laika gala piedēvētas dažādas lieliskas īpašības – sākot no tā, ka tie ir lielisks afrodīzijs, beidzot ar to, ka pasargā no nevēlamas grūtniecības, tā sakot, pilns specefektu spektrs: no – līdz. Lai nu kā tur ar tām teiksmām, ir arī fakti: sparģeļos ir A provitamīns, dažādi B grupas vitamīni, folijskābe, kālijs, cinks, visādi labumi. Vārdu sakot, kā jau no zemes tikko izlauzies stāds, sparģelis ir pilns ar pavasara dzīvības spēku.

Lai sākas sparģeļu svētki!

Katrā valstī ir kāds tradicionālais sparģeļu pasniegšanas veids: Francijā tos labrāt ēd vārītus vai ceptus olīveļļā, Itālijā pasniedz ar parmezāna sieru, Amerikā — ar šķiņķi. Protams, ir simtiem variāciju, un šķiet, ka Latvijā mēs izmantojam visus veidus, kā izbaudīt sparģeļus. Pirmos var viegli apvārīt un ēst ar kausētu sviestu, var tos apcept sviestiņā, bet var arī rīkoties kā nākas: ēst sparģeļus kopā ar janajiem kartupelīšiem un Holandes mērci, kas, šķiet, dzimusi tieši tāpēc, lai tiktu pārlieta pāri sparģeļiem.

Foto: Shutterstock

Kā pagatavot Holandes mērci

Viens no populārākajiem un gardēdīgākajiem ēdieniem ir sparģeļi bekona mētelītī. (Tie gardie ēdieni vienmēr ir kaut kā apģērbušies, jums tā neliekas? Siļķe kažokā, kartupelis mundierī, sparģeļi bekona mētelītī... Tīrā modes skate!) Ietinam sparģeli bekona vai šķiņķa šķēlē, tuč tuč olīveļļas un cepeškrāsnī iekšā. Dzīves svētki! Tie ir dzīves svētki, ko mēs visi un katrs esam pelnījuši.

Foto: Shutterstock

Protams, vēl jau ir arī tādas klasiskas un leģendāras gastronomiskās savienības kā cepts lasis ar sparģeļiem, sparģeļi ar benedikta olu... Un, protams, dažnedažādi salāti, kuros kraukšķīgais, sulīgais sparģelis ienes pavasarīgas un ņipras garšas sajūtas.

Foto: Shutterstock

Apsveicam ar sparģeļu sezonas sākumu un iedvesmai piedāvājam kraukšķīgas un seksīgas sparģeļu receptes no "Tasty" pavasarīgo gardumu kolekcijām. Lai gards pavasaris, baudītāji!