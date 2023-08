Spināti – viens no kulinārijas izcilākajiem hameleoniem

Ja vēl neesi spinātu cienītājs, pēc šī raksta izlasīšanas un kādas receptes izmēģināšanas tu par tādu kļūsi! Svaigus vai saldētus spinātus var pievienot gandrīz jebkuram ēdienam, tie ir neticami daudzpusīgi! Turklāt spināti ir bagāti ar veselībai noderīgām lietām. Spinātu šķīvis imūnsistēmai ir līdzvērtīgs veselīgam "lāča apskāvienam".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tik tiešām, spināti ir viens no tiem zaļumiem, ko daudzi virtuves cilvēki tur pa rokai tieši daudzpusības dēļ. Spinātu recepšu daudzveidība pierāda, ka maigais un barojošais lapu zaļums ir viens no kulinārijas pasaules izcilākajiem zaļajiem hameleoniem. Lai gan, iespējams, visvairāk slavens ar to, ka tas tiek likts lietā svaigu salātu vai smūtiju pagatavošanai, patiesībā ir daudz vairāk veidu, kā šo zaļumiņu izmantot savā labā. Turklāt – gatavojot spinātus, nav gandrīz nekādu iespēju kļūdīties.

Spināti ir populāri arī tāpēc, ka tie ir nopērkami par pieņemamu cenu un veikalu plauktos (saldētavās) pieejami visu cauru gadu. Spinātos ir arī daudz svarīgu vitamīnu, tostarp A, C un K vitamīnu un minerālvielu, piemēram, folāti, dzelzs, magnijs un kālijs.

Ir gan viens svaigu spinātu trūkums: tiem ir salīdzinoši īss uzglabāšanas laiks. Tas gan ir atkarīgs no vairākiem faktoriem... Bet tas, ka spinātus kaut reizi ir nācies izmest ir gadījies ikkatram no mums, nav nekāds noslēpums. Nu tiešām, kurš gan nav pazīstams ar "traģēdiju", kad saldētavas atvilktnes tālākajā stūrī tiek atrasts maisiņš ar sen aizmirstiem spinātiem? Tāpēc vienmēr pirms spinātu likšanas lietā kādā no receptēm vispirms tos pasmaržo un vizuāli pārbaudi, vai uz lapām nav bojājumu pazīmju. Bet ko darīt ar gļotainiem spinātiem? Diemžēl – vienvirziena "biļete" uz atkritumu vai komposta tvertni. Tā, protams, ir izšķērdība, bet, ja spināti kļuvuši gļotaini, ir jau par vēlu tos baudīt ēdienos.

Kāds ēdiens sader ar spinātiem?

Labāk būtu uzdot jautājumu par to, kādi ēdieni nesader ar spinātiem. Atšķirībā no rūgtās rukolas spinātiem ir ļoti maiga garša – nedaudz ar zemes piegaršu, nedaudz salda –, kas labi sader ar citām sastāvdaļām.

Kā redzēsi šajās zemāk pievienotajās receptēs, šie zaļumi ir lielisks papildinājums gandrīz jebkurai sāļajai maltītei. Bet tie neaprobežojas tikai ar sāļumiem, mūsu piedāvājumā ir recepte, kā pagatavot saldo spinātu ruleti ar zemenēm (recepti atradīsi šeit). Skaidrs ir tas, ka spināti ir viens no variantiem, kā pievienot papildu dārzeņus savām pusdienām vai vakariņām. Ēdienam tie piešķirs papildu garšu, krāsu, apjomu un uzturvielas. Spināti ir tas kulinārijas komandas spēlētājs, kas vienlīdz labi iederēsies kraukšķīgos salātos, krēmīgās mērcēs, dažāda veida pastās un vēl un vēl.

Atliek vien sagādāt spinātus un izvēlēties kādu no receptēm turpinājumā. Novērtēsim spriganos zaļumus un kļūsim par to cienītājiem!