Svaigu garšu meklējumos – 31 recepte katrai marta dienai

Līdz ar skaļāku marta putnu čivināšanu un pirmo pumpuru zaļošanu koku zaros, pavasaris uzstājīgi sludina, ka tūlīt, tūlīt būs klāt. Tas liek sarosīties un meklēt svaigākas vēsmas ne tikai katra paša garderobē, bet arī ikdienas ēdienkarti pakārtot saulainajām dienām atbilstošāku – laiks padomāt par to, ko tad ēdīsim un garšīgu baudīsim marta mēnesī!

Martā noteikti vajadzētu atdzerties uz nebēdu svaigas kļavu un bērzu sulas. Vēsas, tikko no koka stumbra nākušas, lai noķertu pavasara svaigumu tā pa īstam. Jo pirmie pavasara vēstneši taču ir satraucošā "pak, pak, pak" skaņa, kad sulu pilītes saskaras ar trauku, kas atstutēts pret kļavas vai bērza stumbru!

Lai gan man pašai šomēnes vēl gluži negribas atteikties no sildošajiem komforta ēdieniem, lēnām tas tomēr būs jāsāk darīt. Tāpēc virtuvē apsolos eksperimentēt ar saldo kartupeļu jeb batāšu frī – šis našķis pēdējā laikā teju uzspridzinājis ēdienu blogeru sociālos kontus un daudzi mājas virtuves guru metas atklāt savu ideālo sastāvdaļu kombināciju. Bez tā noteikti pieķeršos arī dīgstu kārai graušanai – zirņu pie salātiem, redīsu pie kādas krēmzupas, bet saulespuķu tāpat vien, jo dikti garšo.

Bet ko vēl nobaudīt martā? Pēc padoma vērsos arī pie sezonālo produktu un garšu pazinējas Lindas Tellgrenas, kura ir arī kulinārā bloga "Lindas virtuve" autore. Viņa agrajos pavasara mēnešos pievēršas zaļumiem, kurus var izaudzēt pati savā virtuvē – diedzētām sēkliņām un diedzētiem pākšaugiem. "Izvēlos bio sēklas un pupiņas, paturu 24 stundas ūdenī un tad jau var sākt gaidīt dzīvību un pirmos asniņus. Zaļos dīgstus pievienoju salātiem, otrajiem ēdieniem, lieku uz maizītēm."

Padomus, kā pašam mājās izaudzēt dīgstus, lasi šeit.

Vēl Linda atzīst, ka marta mēnesis ir tas laiks, kad jāsāk domāt par saldētavas krājumu tukšošanu. "Tāpēc gana bieži manas ģimenes ēdienkartē parādās gardumi ar ogām – pievienoju biezpiena sacepumiem, drumstalkūkām, kokteiļiem, gatavoju desertu mērces, sablenderējot ogas kopā ar medu vai dateļu sīrupu."

Viņa arī iesaka turpināt draudzēties ar ziemas mēnešos tik ļoti mīlētajiem citrusaugļiem: "Itālijā pašā plaukumā ir citrusu sezona, arī lielisks veids, kā uzņemt vitamīnus! Citrusus vienmēr pērku bioloģiskos, jo izmantoju arī miziņu. Konvencionāli audzētajiem miza apstrādāta ar spēcīgiem fungicīdiem un uzturā nav izmantojama. Manos tuvākajos plānos ietilpst pagatavot apelsīnu marmelādi un "orangettes" jeb cukurotas apelsīna miziņas tumšajā šokolādē."

Lai dažādotu dārzeņu izvēli, Linda ēdienkartē iekļauj arī skābētus jeb fermentētus produktus, kā arī pati marinē dārzeņus fiksajā marinādē. "Ūdens, etiķis, sāls, cukurs, garšvielas (smaržīgie pipari, fenheļa un kumīna sēklas, kardamona un sinepju sēkliņas utt.). Uzvāru ūdeni ar sāli un cukuru, pievienoju etiķi un garšvielas, un 1 minūti noblanšēju dārzeņus. Nolieku vēsā vietā "ievilkties". Šādi marinēju puķkāpostus, zaļās pupiņas, fenheli, Ķīnas kāpostu, kolrābi un citus."

Foto: Shutterstock

Spilgtās atmiņās par savu marta mēneša garšu dalās arī Andra Čudare, DELFI sociālo tīklu redaktore: "Šis mēnesis skolas gados vienmēr ir saistījies ar lēkājošām raudām uz pannas, ko no ezera bļitkošanas entuziasti stiepa maisiem. Eļļaini pirksti un asaku pilna mēle bija tā vērts, jo dažās raudās gaidīja zeltainu ikru krelles." Viņa pastāsta, ka arī gavēņa laiks neiet secen – goda vieta šajā mēnesī ir dārzeņiem un putraimiem. Andra arī domā, ka marts ir labs laiks, kad ļauties eksperimentiem, tāpēc apņēmusies tuvāk iepazīties ar pastinakiem un kolrābjiem.

"Tā kā mana pirmdzimtā ir marta "zaķis", tad jau pirmajā mēneša dienā bez svinēšanas neiztikt. Saldās kūkas mūsu ģimenē nav cieņā – tās parasti aizstājam ar bagātīgi pildītu sāļo kliņģeri vai sāļo siera kūku. Izmēģini šo ideju arī tu un, ļoti iespējams, arī tavās mājās tā kļūs par tradīciju! Kad svētki garām, laiks sākt lielo pavasara detoksa kūri, jo, manuprāt, tieši martā ir visspilgtāk sajūtama ziemas postošā ietekme uz organismu. Es no 6. marta sākšu jaunu dzīvi Lielā gavēņa režīmā. Pievienojies man un pamēģini arī tu vismaz līdz Lieldienām atturēties no gaļas, aizstājot to ar biezpienu, zivīm un sātīgajiem zirņiem vai pupiņām. Badā jādzīvo nebūs, bet jau pēc pāris nedēļām dzīve šķitīs vieglāka un skaistāka," par saviem marta plāniem stāsta "Tasty" redaktore Jolanta Roze.

"Gavēņa laikā daba nāks talkā, lai izskalotu no organisma sārņus: pļumpē bērzu sulu kaut litriem, saujām ēd dzīvības sulu pilnos dīgstus un sīpollokus, krūmam garām ejot, iemet mutē arī pa kādam upeņu pumpuram. Lai ātrāk piesauktu vasaru, jau sagaidot veikalu plauktos pirmos pašmāju audzētāju gurķus, nekavējoties salieku vienu burciņu mazsālīto, ko nokraukšķināt ar vārītiem kartupelīšiem un pēdējo no saldētavas izcelto gaileņu porciju. Jo gavēnim nav jābūt negaršīgam, un tas tāds arī nebūs, ja vien domāsi radoši," iedvesmo Jolanta.

Lai nu kā, marts garšu ziņā solās būt pietiekami raibs – neatteiksimies gan no gavēņa piezemētības, pagatavojot gruboto (variācija ap risoto, tikai ar grūbām), gan Sieviešu dienas priekiem ar kādu kūciņu. Un, protams, kārtīgas vitamīnu devas ieviešanu maltītēs. Lai svaigām garšām pilns marts!