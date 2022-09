Svētdienas garša – vīnogas. Ne tikai vīnā un rozīnēs

Protams, ka vīnogas visgardākās ir no ķekara mutē, bet tām vērts dot izpausties arī dažādos ēdienos – gan sāļos, gan saldos. Un iespēja jādod ne tikai ogām, bet arī to lapām.

Vīnogas un arbūzi bija tie eksotiskie augļi, kas manā bērnībā nokļuva arī līdz lauku veikaliņam, kilometru no manas mājas. Tur tiku sūtīta pirkt "cūku maizi" – ķieģelīti, ko sagrieza gabaliņos un deva rukšiem, jo kombikorms vienkārši nebija pieejams. Uz veikalu tika sūtīta arī pēc rīsiem un ledenēm. Pēdējās bija mana alga. Biju tāds padomju laika "bolts". Saprotama lieta, ka nauda tika dota tik, cik vajadzīgs, ne vairāk. Taču dažkārt veikalā parādījās kaut kas neikdienišķs vai deficīts. Tad nu es skrēju uz mājām aizelsdamās, lai to noziņotu. Vienā tādā reizē bodē bija "izmestas" vīnogas no Gruzijas. Milzīgas, zaļi caurspīdīgas ogas, pielietas ar sauli. Ak, vai, vienradzi ieraudzīt būtu reālāka iespēja! Joņoju uz mājām un skaitīju: "Veikalā ir atvestas vīnogas! Vīnogas!" Un tad jau tika jūgts zirgs un braukts pakaļ, cerībā, ka nebūs izpirkts.



Kūkas ar vīnogu krellēm

Foto: Shutterstock



Laikā, kad jau vīnogas bija brīvi pieejamas, tās man saistījās ar māsīcas Baibas ceptajām kūkām. Viņa uz tām prata izkārtot tādas vīnogu madalas, ka žēl griezt un ēst. Vīnogas kā kūku rotāšana nepieviļ. Stingri turas, labi ļaujas noglazēties ar cukura sīrupu vai želatīnu. Vīnogas uz kūkas var likt svaigas vai arī izcept tartēs un bagātīgi apbērt ar pūdercukuru.



Krēmu un putukrējuma ieskautās

Foto: Shutterstock



Stingrās un ovālās ogas lieliski iederas dažādos desertos un kārtojumos, piemēram, tādos kā trifle. Svarīgi pirms kārtošanas desertos tās pārgriezt un izņemt sēkliņas.



Triceklīgā vīnoga

Foto: Shutterstock

Visiem, kuri ir sajūsmā par trīcošiem desertiem, lasi – našķiem ar želatīnu, noteikti jāpagatavo tāds no vīnogām.

Pretpoli pievelkas

Foto: Shutterstock

Vīnogas ar gaļu, valriekstiem, sieru un dažādām citām kreptīgām lietām, piedevām sajauktu ar treknu majonēzes tipa mērci? Tas garšo labāk, nekā izklausās! Vīnogas ar savu sulīgumu un saldumu izveido atkārtošanas vērtu kombināciju. Salds un sāļš – pretpoli pievelkas! Pierādīts!

Visātrāk pagatavojamās vīnogas

Foto: Shutterstock



Vīns, siers, vītināts šķiņķis – šeit komentāri lieki! Katra siera un gaļas plate pelnījusi vīnogu līdzāspastāvēšanu. Ja ne pašu ogu, tad ievārījumu vai marmelādi gan. Nedaudz jau ķēpa ir, vārīt, caur sietu izberzt kauliņus, bet ir taču vērts, lai laiskā pasēdēšanā to uztupinātu uz siera gabaliņa!



Foto: Shutterstock





Ne tikai olīvas, bet arī vīnogas ir izcilas fokačā! Jā, jā! Ar, ko gan vīnogas sliktākas par olīvām? Pat labākas – lielākas un sulīgākas!

Marinēšanas izcilnieces

Foto: Shutterstock



Vīnogas lieliski paveic arī dažādu iemarinēšanu darbus. Samīcītās vīnogas, kas bagātinātas ar dažādām garšvielām, ar gaļu izdarīs fantastiskas lietas – mīkstinās, aromatizēs, vārdu sakot, – īstas brīnumdares! Ja nav laika marinēšanai, tad gaļu var sautēt vīnogās un garšaugos – rezultāts pārsteidzoši gards!



Paņemt visu un izmantot

Foto: Shutterstock



Daudziem gar mājas paksi vai sētu aug Latvijas vīnogas, kas savu saldmi iegūst pēc salnām. Ogas ir sīciņas, bet ar lieliem kauliņiem. Tādas vislabāk savārīt ievārījumos vai izspiest sulās, kā arī izmantot marinādei. Taču lielākā vērtība ir lapas! Jā, tieši tā! Tās var izmantot kā cepampapīru, ietinot tajā gan gaļu, gan zivis.

Foto: Shutterstock

Tās var saskābēt vai iemarinēt un tad jau jānodarbojas ar origami, piemēram gatavojot dolmas.