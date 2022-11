Svētku galdā pīle – receptes, ko vērts izmēģināt

Ja svētki, tad galdā viennozīmīgi jāceļ kāds īpašs ēdiens. Par vārītiem vai ceptiem kartupeļiem skaidrs, tāpat arī pelēkie zirņi 18. novembra vakariņās katram latvietim svarīgi, galdā goda vietā štovēti kāposti, varbūt pīrādziņi, kādi svaigie salāti vai rasols visdažādākajās gaumēs. Bet ko ar gaļu? Dzīvojot tik brīnišķīgā laikā, kad arī ne tajā lielākajā mazpilsētas veikalā pieejama vesela pīle, grēks neizmantot kādu izdevīgu akcijas piedāvājumu. Laiks beidzot pamēģināt pašam, kā tas ir – pagatavot pīles cepeti!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Protams, protams, vesela vista ir ierastāka izvēle, taču krāsnī cepta pīle būs sulīgāka, tās gaļa tumšāka un garša vēl ilgi "danco" mutē. Un kur nu pīles cepetis bez kāda augļa vai žāvētas ogas, kas paspilgtinātu maltīti. Poļi pīlē pilda savu lepnumu – ābolus. Klasiski to var pildīt ar apelsīniem, kas tik ļoti pīles gaļai piestāv, bet arī dzērvenēm vai cidonijām, ja tādas ziemas krājumiem noglabātas, būs īpašs smeķis.

Kā panākt kraukšķīgu un zeltainu pīles cepeti

Pirmais, kas jāiegaumē – pīles ādai jābūt sausai. Tāpēc kādu brīdi pirms gatavošanas ieteicams to izņemt no fasējuma, nosusināt pīli ar papīra virtuves dvieli un ļaut tai apžūt. Veselai pīlei to ieteicams darīt pat iepriekšējā vakarā, lai pa nakti ledusskapī tā nožūst, ieteikts vietnē "BBC Good Food".

Pašu ādu pirms gatavošanas ar asu nazi iegriez – rūtiņās, pīles krūškurvja daļā simetriskā skujiņā vai nedaudz slīpās horizontālās līnijās, kā vien sirds kāro. Tas palīdzēs taukiem karstajā krāsnī izkust un notecēt. Tāpat cepšanas laikā neko nepievieno un nepārlej pīles ādai.

Atceries pārrēķināt gatavošanas ilgumu

Vienu kilogramu smaga pīle jācep ne ilgāk par 45 minūtēm (ja cepeškrāsns uzkarsēta līdz 180 grādu temperatūrai), tāpēc, ja recepte paredzēta divus kilogramus smagas pīles gatavošanai, bet ledusskapī savu ceļojumu uz krāsni gaida vieglāks putniņš, svarīgi ir to nepārcept. Labāk, lai pīles gaļa vēl sulīga, nekā sausa. Cepeša apbrūnināšanai nepieciešamas aptuveni 20 minūtes, tāpēc nelielai pīlei nevajadzētu krāsnī pavadīt ilgāk par stundu.

Neaizmirsti sāli un piparus

Tikpat svarīgi, cik pildījums, ir arī divas vienkāršas garšvielas – sāls un pipari. Pirms cepšanas pīli no ārpus apkaisa ar jūras sāli un svaigi maltiem pipariem, nekautrējoties putnu kārtīgi izmasēt ar rokām, lai viss pieķeras. To pašu atkārto arī ar pīles iekšpusi.

Ja pīli esi sapildījis ar apelsīniem, āboliem, plūmēm, dzērvenēm vai jebko citu, kas prasīts izvēlētajā receptē, sakļauj ciešāk kopā pīles kājas un apsien tās ar vienkāršu kokvilnas diegu vai karstumizturīgiem savilcējiem (parasti nopērkami kopā ar cepeškrāsns maisiņiem). Tā pildījums nespruks ārā, bet pīle "sēdēs" uz cepešplāts skaisti. Lai cepešplāti vieglāk pēc tam notīrīt, to izklāj nevis ar cepampapīru, bet foliju, jo tā labāk piegulēs metāla virsmai.

Spīdīgam un kārdinošam finišam – glazūra

Kad pīle gatava un izņemta no krāsns, to pirms griešanas atpūtina vismaz 15 minūtes. Tas palīdzēs sulām karstajā gaļā nostāties. Cepeti vēl apetītlīgāku padarīsi ar glazūru – to var pagatavot no apelsīna vai kāda cita citrusaugļa sulas, kas sajaukta ar medu, izkarsējot šķidrumā kādu timiāna vai rozmarīna zariņu. Ja tīk, glazūrai var pievienot arī sarkanvīnu.

Ir arī kāds pavisam vienkāršs triks, kas tikko cepto pīli padarīs pavisam spīdīgu un gardu – marmelāde! Ja ledusskapī aizķērusies, piemēram, apelsīnu, vīģu vai dzērveņu marmelādes burciņa, pietiks vien ar pāris ēdamkarotēm šī garduma. Apsmērē silto pīli ar marmelādi, kad tā pavisam nesen izņemta no krāsns – marmelāde pakusīs, cepetis būs spīdīgs un smaržos saldeni pasakaini.

"Tasty" pavārgrāmatā atrodamas patiesi gardu pīles cepešu receptes, kuras pagatavot ar vienkāršiem un garšīgiem pildījumiem. Tiem, kurus cepetis neuzrunā, iesakām pamēģināt šmorētu pīli krējuma mērcē – mēli var norīt! Ja veselas pīles cepšanai šoreiz par maz spēka, atradīsi arī kādu pīles krūtiņas vai stilbiņa recepti, lai svētku galdā celtu ko pavisam īpašu. Lai veiksmīgi garšu eksperimenti!