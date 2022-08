Tomātu eksāmens Raganu skolā jeb labākās tomātu mērču receptes vienuviet

Kad tomāti vēl ne tuvu nebeidzas, bet idejas sāk aptrūkties, vienmēr var palūkoties pār plecu svešā katlā, tāpēc "Tasty" sagtavojis špikerīti šīrudens tomātu mērču un lečo eksāmenam.

Sakiet ko gribat, bet tajā tomātu mērču vārīšanā ir kaut kas mazliet raganisks. Sarkanais virums verd un burbuļo, gaiss ir valgs un smags no aromātu pilnajiem tvaikiem, kam neviens tvaiku nosūcējs nevar palīdzēt. Tu stāvi, maisi to karsto virumu un sajūti sevī pirmatnējas maņas un zināšanas. Nu kurš tad var nosvērt visus tos gramus un kilogramus, tu met uz aci katlā šo un to, uz savu galvu piemetot vēl pa kādai zālītei un piespied vēl kādu lieku ķiploka daiviņu pat, ja ķiploks receptē nebija minēts. Neskādēs! Te jau skaļi jāsmejas, kad iedomājas visas tos labu ļaužu teikas par ķiplokiem, kas atbaidot raganas. Ha! Viss ir tieši otrādi, mīļie, un mēs, raganas, to ļoti labi zinām, vai ne? Ķiploku smarža pievilina labākās raganas un vispār – kārtīgām raganām ir ķiploku krelles ap kaklu!

Un lai nu kas, tomāti ar ķiploku iet kopā burbuļodami! Arī sīpols, pipars un lauru lapa tīri labi iederas šajā kompānijā. Baziliks ar savu uzstājīgo smaržu un garšu prasās bariņā, un sarkanā paprika pieprasa, ka tai jābūt klāt, kaut vai krāsas dēļ vien, kamēr zaļā apelē pie sava spēcīgā sulīguma. Raganai nudien ir ko noņemties, tomātu mērci vārot!

Tomēr pat pašas čaklākās raganas nogurst, un šis laiks, kas balansē uz pirmo salnu robežas, ir tas brīdis, kad liekas – nu gan pietiek. Ir vārīts un maisīts, un burkās liets, nu cik ilgi vēl? Bet tomāti aug, briest un prasās nolasāmi un liekami lietā. Un tad, kad liekas, ka nudien visi pasaulē pieejamie veidi, ko darīt ar tomātiem, jau izmēģināti, vienmēr izrādās – ir vēl kādas jaunas receptes un jauni triki, kā tomātu dabūt burkā vai pudelē.

Foto: Shutterstock

Nu piemēram, Elzas mammas garšīgā un smaržīgā mērce ar tomātiem, ķiplokiem, papriku, baziliku – kas zina, vai dedzinātā paprika vai ar dakšiņu saspaidītais ķiploks, vai vēl kas cits dod to īpašo smeķi, bet, cik gan garšīga tā recepte izklausās! Nu skaidra lieta, ka šī ir jāpamēģina!

Vai Ķīnas saldskābā mērce ziemai – te jau katrai godīgai raganai izaicinājums kā āķis lūpā: vai viņa var savārīt tādu mērci labāk par pašu onkuli Benu?

Vai saldo un aso piparu mērce – tak jāpamēģina, kā tas ir: kad mērce ir gan salda, gan asa?

"Tasty" piedāvā pārbadītus un meistarīgus tomātu mērču špikerus visām raganiskajām tomātu mērču virējām – un mēs turpinām! Lai katli verd un burbuļo! Kad tomātu eksāmens būs godam izturēts un plaukti pilni, tad tā ziema var nākt, un tad paskatīsimies, kurš stiprāks!