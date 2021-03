Tukšojam saldētavu un gatavojam bez liekiem izdevumiem

Ir laiks izmantot krājumus no saldētavas. Liela daļa cilvēku tur atradīs gan pelmeņus un gaļu, gan sēnes, dārzeņus un ogas. "Tasty" no sava arhīva izvēlējās receptes gardām maltītēm visai nākamajai nedēļai, kuras vari pagatavot no saldētavā esošajiem produktiem.

Eksperimentē ar pelmeņiem un izmēģini krāsnī gatavotu sacepumu ar sēnēm un saldo krējumu. Ar saldētajiem dārzeņiem pagatavo gardu siera desas zupu. Ungāru gulašzupa būs tik sātīga un bieza, ka varēsi iztikt bez cita pamatēdiena. No cūkgaļas vai liellopa kakla karbonādes pagatavo stroganovu ar sēņu mērci. Pannā ceptā vistiņa būs lieliska ar sēnēm no saldētavas krājumiem. Brīvdienās nogaršo ar ogām bagātīgi pārklātu kūku vai ogu ķīseli ar biezpiena krēmu. Lai labi garšo!