Uz šķīvja jūlijs: dārzu un mežu labumi no rīta līdz vakaram

Ja nu kādreiz nejauši var kļūt par veģetārieti, tad tas ir tagad. Protams, nav spiesta lieta, un kurš gan var liegt pie jūlija gardajiem zaļumiem, dzeltenumiem un sarkanumiem piekost klāt arī kādu karbonādi vai kotleti, bet pat rūdītam gaļēdājam tas nudien var aizmirsties jūlija krāšņajā, sulīgajā, krāsainajā un garšām pārbagātajā piedāvājumā.

Dārzā sākusies vasaras vidus krāšņā dzīve, briest, nogatavojas, zied, nāk vaļā viss un visur, sākot no pazemes, beidzot ar debesīm, kurās neatlaidīgi traucas gurķu stīgas. Spēj tik stutēt, lasīt, vākt, un šajā Jūlija paradīzes dārzā netrūkst ne nieka – klusai, gardai pusdienu laimei, bagātīgām vakariņām un skaistām brokastīm, kurā ar kabaču pankūkām var apēst pašu sauli.

Foto: Shutterstock

Ja apskatām jūlija ēdienkarti no pašas apakšas, tad te ir visas krāsas un garšas: joprojām par jaunajiem saucamie kartupelīši, burkāni, tik saldi, sulīgi un kraukšķīgi, un jaunās bietītes, brīnišķīgi skaistas, apēdamas no saknes līdz zaļajām, sulīgajām lapiņām, tās var likt gan zupās, gan salātos. Tik daudz brīnišķīgu iespēju! Te var dabūt bērnības garšu, savārot burkānu un cukurzirņu biezenīti – cukurzirņu tak ar jau pilnām pākstīm! – krējuma un miltu mērcītē, te var vārīt jauno biešu zupiņu, un, protams, jaunie kartupeļi – dodiet latvietim kartupeļus un dilles, un viņš pats karaliski paēdīs, i karali ar visu varzu pabaros, ja tādam gadītos izsalkušam ienākt ciemos, no jūras nākot.

Foto: Shutterstock

Un tad tie cukīni un kabači. Lielais sprādziens vēl tikai būs, tāpēc šobrīd, baudot cukini un kabačus ierastajos, gardajos veidos, cepot olā apvārtītas kabaču ripiņas, liekot krāšņos un sierīgos sautējumos, vērts izmēģināt arī ko vēl nebaudītu. Piemēram, pildītus vai fritētus cukini ziedus – vairāk baudīšanai kā ēšanai.

Foto: Shutterstock

Bet pieēsties jau var arī ar kartupeļiem un – un tomātu un gurķu salātiem. Vispār jau liekas, ka labu laiku varētu dzīvot tikai no tiem, vēl beigās gardo, balto suliņu izdzerot. Tā mērcīte, kur krējums sajaucies kopā ar tomātu un gurķu sulu, sāli un pipariem, vēl sīpolu gabaliņu sanāk uzkost – tā ir viena no garšām, kuras var dabūt tikai Latvijas vasarā. Mēs nudien esam laimīgi, paši reizēm to nemaz neapjaušot!

Foto: Shutterstock

Salāti kā tādas mežģīņu kupenas pārņem dārzus, Latvijas tomāti sāk ienākties visā savā krāšņajā daudzveidībā, ja labi parakņājas, pa kādam ķiplokam un sīpolam jau atrodas, un visi redīsi arī vēl gluži nav jēgu pārauguši. Ak, un zemenes, tās nu karstajā laikā ir atsprāgušas vaļā kā popkorns, te nu saldēdienu fantāzija var plosīties uz nebēdu! Un zemeņu kūkas – kad tad ja ne tagad?

Foto: Shutterstock

Visu šo dārzu bagātību var pagatavot tik gardi, krāšņi un sulīgi, ka te jūlijam dienu var aptrūkties! Un, ja vēl cilvēks sadomā aiziet uz mežu tīrās ziņkārības dzīts... Mamma mia, gailenes, meža zemenītes, pa kādai mellenei arī – runā, ka šogad būšot brangs melleņu gads! - tad nu tā ir laime pilnībā. Jūlija gaileņu mērcīte ar kartupeļiem, gaileņu omletes un sacepumi un galu galā – saldais ēdiens, satriecoši izsmalcināts savā lauku vienkāršībā: meža zemenītes ar pienu.

Foto: Shutterstock

Lai jums tas viss ir! "Tasty" no sirds novēl baudīt visus garšas priekus šajās jūlija dzīrēs. Piedāvājam idejas jūlija dārzu un meža labumu baudīšanai no rīta līdz vakaram. Ne grama gaļas – bet kurš to pamanīs, kad šķīvī jūlijs? Kad visa tik daudz, viss tik svaigs un garšīgs.