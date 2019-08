Veldzējošas aukstās zupas: ērti pārskatāms recepšu špikeris no A-Z

Ir grūti iedomāties veldzējošāku maltīti par auksto zupu. Pagatavo pirmo porciju jau šodien pat, lai nākamajā rītā, izceļot no ledusskapja norasojošo katliņu, nebūtu lieki jālauza galva par to, ko ēst brīvdienās. Lai tev neaptrūktos ideju, no "Tasty" krājumiem izcēlām sulītē auksto zupu kolekcijas visām gaumēm.

Šis recepšu špikeris ir īpaši ērti lietojams, jo auksto zupu receptes jau ir sadalītas pa kategorijām, un tev atliks vien izvēlēties, kuru no, piemēram, 8 biešu zupu, 10 gaspačo vai 4 okroškas versijām pagatavot šodien. Atradīsi arī 10 receptes uz kefīra bāzes gatavotām zupām un saldajām aukstajām zupām veltītu kolekciju.

Lai labi garšo!