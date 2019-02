Vienkārši saldie krēmi bez eksotiskām sastāvdaļām: 20 kārdinošas receptes

Nogurdinošā darba nedēļa tuvojas izskaņai, tādēļ esam pelnījuši sevi palutināt ar ko saldu un ļoti garšīgu. Turklāt vēlams, lai saldais kārums būtu pagatavojams no mājās atrodamām krājumiem, lai nebūtu jādodas "medīt" pasifloras augļus, balzamiko krēmu vai citas eksotiskas sastāvdaļas. Mēs parūpējāmies, lai tev lieki nebūtu jālauza galva, domājot par to, kāds deserts gan varētu atbilst visām iepriekš minētajām prasībām, un no "Tasty" recepšu pūra atsijājām 20 vienkāršu saldo krēmu receptes, kas būs pa prātam klasisku garšu cienītājiem.