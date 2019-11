Vienkārši saldie krēmi bez eksotiskām sastāvdaļām: 30 kārdinošas receptes

Nogurdinošā darba nedēļa ir galā, tādēļ esam pelnījuši sevi palutināt ar ko saldu un ļoti garšīgu. Turklāt vēlams, lai saldais kārums būtu pagatavojams no mājās atrodamām krājumiem, lai nebūtu jādodas "medīt" pasifloras augļus, balzamiko krēmu vai citas eksotiskas sastāvdaļas. Mēs parūpējāmies, lai tev lieki nebūtu jālauza galva, domājot par to, kāds deserts gan varētu atbilst visām iepriekš minētajām prasībām, un no "Tasty" recepšu pūra atsijājām 30 vienkāršu saldo krēmu receptes, kas būs pa prātam klasisku garšu cienītājiem.

Ja vien virtuves krājumos ir saldais krējums, piens vai biezpiens, tad šos produktus varēsi izmantot pamatmasai. Krēma iebiezināšanai noderēs želatīns vai olu dzeltenumi, bet garšu saldajam kārumam piešķirs kakao, karotīte šķīstošās kafijas, vaniļa vai nedaudz kausētas šokolādes. Arī bez cukura noteikti neiztikt, jo krēmam ir jābūt saldam.

Ja gatavo vienkāršu putukrējuma krēmu, vienīgā lieta, par ko jāuztraucas, ir tas, lai saldais krējums pirms putošanas būtu auksts. Tiklīdz kā putukrējuma masai tiek pievienots kafijā vai kādā citā šķidrumā uzbriedināts želatīns, jāparūpējas, lai abas savienojamās masas iecilātu vienmērīgi. Tas arī būs garants tam, ka krēms tiešām sastings un būs gaisīgs. Bet smagnējākos olu krēmus galvenais ir gatavot noteiktā secībā un ievērot pakāpenisko karsēšanu, ja tie netiek cepti.

Varbūt biezpiena putukrējuma krēmu ar cukurotām auzu pārslām? Šī supervienkārsā saldā ēdiena pagatavošana aizņems vien padsmit minūtes, jo darba tiešām maz – sakult saldo krējumu un apgrauzdēt uz pannas auzu pārslas.

Ogu ķīselis ar maigu un gaisīgu rīsu krēmu noteikti uzjundīs nostaļģiju par bērnības garšām.

Arī kakao vai kafijas krēms ir īsta žanra klasika, par ko daudziem tīk kavēties saldās atmiņās. Šos samataini maigos krēmus var ēst tāpat no trauciņiem, bet var arī sagriezt kvadrātiņos un pasniegt ar ķīseli vai pārliet ar maigu vaniļas mērci (recepti meklē te).

Arī citu valstu virtuvē saldie krēmi ir lielā cieņā. Spānijas Katalonijas puses gardums ir "crema catalana". Maigais krēms, kura galvenās sastāvdaļas ir olu dzeltenumi un piens, ir ļoti līdzīgs franču "creme brulée", taču kataloniešu krēms netiek nogatavināts cepeškrāsnī. Krēms ir ļoti ātri un vienkārši pagatavojams, bet rezultāts tik garšīgs, ka trauciņš pa karotītei vien iztukšosies vienā acumirklī.

Lai labi garšo!