Vilinošie belaši: 7 receptes, kurām ir teju neiespējami pretoties

Belašu burvība slēpjas to vienkāršībā. Maltās gaļas pildījums kārdinoši zeltainā mīklas apvalciņā – tik sulīgs, ka, iecērtot tajā zobus, pār zodu notek aromātiska buljona tērcīte. Kas gan var būt labāks par šo?! "Tasty" krājumos uzgājām 7 belašu receptes – gan tādas, kurās paredzēts mīklu raudzēt vairākas stundas, gan fiksos variantus, kad mīkla būs gatava cepšanai jau pa to īsto brīdi, kamēr sagatavosi gaļas pildījumu. To darot, nepārcenties ar sastāvdaļām: gaļa, sīpoli, sāls un pipari – ja vēlies baudīt klasiskus belašus ar bērnības garšu, nekas vairāk arī nebūs nepieciešams. Lai labi garšo!