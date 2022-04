Virtuvē teiksmainais svešzemju princis. 39 izteiksmīgas karija receptes

Aiz vārda ''karijs'' slēpjas smaržīgs Āzijas ēdiens – pikants, bagātīgs, ass. Kāds tieši? Jebkāds! Kariju var jaukt ar ļoti daudz dažādām garšvielām, kas derēs rīsiem ar dārzeņiem vai zupai ar pupiņām – ēdieniem, kādi ir populāri indiešu virtuvē.

Indijā garšvielu maisījums arī saucas karijs. Angļi, kuri aizņēmušies dažas indiešu ēdienu tradīcijas, tādu nosaukumu devuši ēdieniem – biezām putrām, kas pagatavotas no dārzeņiem, jūras veltēm, gaļai vai putna gaļai, sautējumiem, visam, kam pievienots karijs. No Anglijas karijs aizceļoja līdz Japānai, kur kļuva par biezu mērci, ar ko japāņi ēd rīsus.

Karijs var būt ēdiens, kas sastāv no ļoti daudz komponentiem – tā, piemēram, kariju gatavo Taizemē, un no visu kariju veidiem tieši Taizemes karijs garšu un smaržu ziņā šķiet visefektīvākais.

Taizemes un Indijas virtuves pārzinātāji mēdz sacīt, ka karijs ir viens no mistiskākajiem produktiem. Tiek uzskatīts, ka vārds ''karijs'' ir izcēlies no tamilu valodas vārda "kari", kas tulkojumā nozīmē "mērce". Mūsdienu kulinārijā ir vismaz trīs lielas produktu grupas ar karija nosaukumu, kas ir dažādas, tomēr kaut kas saista tās visas.

Indiešu karijs ir sausu garšvielu maisījums. Taizemes karijs ir pasta un attiecīgi lietojama šķidros ēdienos. Japāņu karijs ir jebkāda veida mērce, ko visbiežāk pasniedz ar rīsiem. Indiešu un taizemiešu karija rašanās ir divi paralēli procesi. Taizeme ilgu laiku bijusi izolēta zeme un, izņemot tuvākos kaimiņus, uz tās kulināriju neviens cits iespaidu nav atstājis. Taizemei ir pašai savi produkti un garšas. Un, ja kāds Taizemē mēģinās ēdienam pievienot indiešu kariju, uz viņu skatīsies vismaz ar izbrīnu.

Diezgan likumsakarīga ir japāņu karija rašanās. Angļi Indijā iepazinās ar sauso garšvielu "curry powder" (karija pulveris) un sāka to aktīvi vest uz Angliju. No turienes 19. gadsimta beigās šis maisījums nonāca Japānā. Ja šodien palūgsiet kādā no japāņu restorāniem karija piedevu, it īpaši ātrās ēdināšanas iestādēs, atradīsiet visdažādākos karija veidus: zivīm, gaļai, rīsiem. Japāņu izpratnē karijs ir mērce. Un šeit aplis noslēdzas: sākotnēji karijam bija mērces nozīme, Eiropā to izmantoja tikai kā garšvielu, bet, no Eiropas nokļūstot Japānā, karijs atkal kļuva par pilnvērtīgu mērci.

No kā sastāv indiešu karijs?

Visatpazīstamākais karijs pasaulē ir indiešu karija pulveris – dažādu garšvielu maisījums: kurkuma, koriandrs, kardamons, ingvers, muskatrieksts un citas garšvielas. Viens no obligātiem komponentiem ir sierāboliņš. To pievieno lielā daudzumā.

Interesanti, ka savu nosaukumu šis maisījums ir ieguvis, pateicoties kokam, kura lapas sauc par "kari." Sākotnēji šīs lapas bija obligāta sastāvdaļa indiešu karija maisījumam, bet, tā kā mūsdienās šo koku ir ļoti grūti atrast, tad 98% gadījumos šīs lapas karijam nepievieno. Katrā ziņā noteikti ne tam karija pulverim, kas nopērkams lielveikalos.

Kas ir taizemiešu karijs?



Taizemiešu karijam ar indiešu kariju nav vispār nekāda sakara. Taizemiešu karijs ir pasta, kur 90% procentiem sastāvdaļu nav nekā kopīga ar indiešu karija maisījumu. Ideālā variantā šī pasta sastāv no ingvera, galangala (ingvera dzimtas augs), citronzāles, laima lapām, kokosrieksta piena, vistas, dārzeņu vai zivju buljona, un galvenais, pipariem, kas piedod krāsu. Pipari, kurus izmanto karija pastas pagatavošanai, pēc garšas nepavisam nav tādi, pie kādiem mēs esam pieraduši.

Par taizemiešu kariju sauc arī ēdienu kurš ir pagatavots uz šīs pastas bāzes. Izšķīdinot pastu ūdenī, sanāk kaut kas starp zupu un gaļu ar mērci.

Kulinārijas bezgalīgais stāsts



Piemēram, zaļais taizemiešu karijs pavisam nav ass, jo tur tiek izmantots pipars, kas atgādina bulgāru piparu. Savukārt dzeltenajā karijā piparu var nebūt vispār, Dzelteno krāsu tas iegūst no kurkuma. Dzeltenais karijs ļoti labi iederas kopā ar zivi. Sarkano kariju izmanto gaļas ēdieniem. Mēģināt to visu aprakstīt – tāda neiespējama misija.

Pastāv arī ļoti daudz dažādu karija pastu, katra ar savām garšas niansēm. Piemēram, massaman karijs – ļoti pikants karijs ar kanēli, to arī pievieno gaļai; oranžais karijs, kuru pagatavo izspiežot apelsīnus; pananga karijs, ko gatavo, piemaisot sausās indiešu garšvielas. Karijs – tas ir kulinārijas bezgalīgais stāsts.

Kā pagatavot kariju?

Pastāv ļoti daudz dažādu karija veidu, receptes un nianses saistītas ar produktiem. Kariju var gatavot no gaļas, zivs, jūras veltēm, putniem, sēnēm, dārzeņiem, pupiņām, smalkās kukurūzas, sojas un ļoti daudz kā cita. Atsevišķi pie karija pasniedz rīsu bļodiņu, kas bieži vien nepieciešami, lai apslāpētu asumu.

Gatavojot kariju, to ir svarīgi izjust. Tas tāpat kā spēlēt džezu; tas ir jāizdzīvo un jāizjūt, lai spētu improvizēt. Patiesībā jau tas attiecas uz jebkura ēdiena gatavošanu. Cik daudz variāciju pastāv, piemēram, boršča gatavošanā. Ar kariju viss ir tieši tāpat. Izprotot tā būtību, improvizācijas iespējas ir nebeidzamas.