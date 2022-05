Zefīru ziedonis. 21 recepte saldām dzīrēm

Zefīrs ir teicams našķis ne tikai kā solo spēlētājs, tas ir izcils arí komandā. Ko tik no šī salduma nevar pagatavot! Desertus, kūkas, cepumus, ar to var bagātināt sviestmaizes un dzērienus. To var pat grilēt!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja zefīrs būtu gadalaiks, tad tas noteikti būtu pavasaris, ziedoņa laiks, kad ābeles, plūmes un ievas pārvēršas kupenās zefīru krāsā. Toņi tik maigi, ziedi tik glezni un gaiss tik dzidrs! Īsts zefīru laiks! Tas jānosvin! Ar zefīriem, saprotams!

Man zefīrs ir bērnības našķis. Zefīru varēja dabūt tikai tad, kad mammai bija jādodas darba darīšanās uz Rīgu, jo lauku bodē no saldumiem varēja dabūt tikai sauso ķīseli un cietu halvu, kā arī sveramās, kopā sakusušās ledenes. Zefīrs bija visu saldumu Olimps. Vakarā, kad mammai bija ar vilcienu jāierodas no Rīgas, nepacietībā trinos gar logu un mēģināju saskatīt, vai maisiņā ir vai nav zefīrs. Parasti zefīra kaste nodevīgi vīdēja no maisiņa ārā. Ak, kas tā bija par svētlaimi – iekosties saldajā mākonī. Zefīru vienmēr bija par maz, man šķita, ka varētu apēst visu kasti viena pati. Tāds bija mans mērķis laikam "kad izaugšu liela". Es izaugu, un zefīri sabojājās. Tie vairs negaršoja kā bērnībā. Tie no kastēm pārcēlās uz paciņām, kļuva saldāki un mazāk mīksti. Laikam ritot, parādījās arī citi zefīra ražotāji, un es tos testēju, vērtējot, lai garšotu kā bērnībā. Piemēram, Skrīveru pusē ražotie visvairāk atbilst bērnībā baudītajiem.

Ko iesākt, kad esi pieaudzis un izēst zefīra kasti vairs nav ne vēlmes, ne spēka? Ir laiks kļūt radošam un gatavot dažādus kārumus. Zefīrs ir izcils pamatakmens dažādiem desertiem un kalpo kā laba garšviela dažādos karstos dzērienos.

Nu, ko – iepērkam zefīrus un, lai top!

Saldie kārtojumi

Foto: Shutterstock

Visātrākais, gardākais un vienkāršākais deserts, manuprāt, ir zemeņu-zefīru-putukrējuma kārtojums. Zefīri kā ķieģelīši, putukrējums – cements, bet zemenes – dekoratīva josla. Svarīgi putukrējumam nepievienot papildu cukuru, jo zefīri tápat saldinās desertu. Pateicoties pektīnam, kas atrodas zefīros, deserts arī būs kompakts un viegli pasniedzams.

Foto: Shutterstock

Zemeņu vietā var izvēlēties citas ogas vai ogu mērci, var pievienot arī cepumus "Dāmu pirkstiņi", kas iepriekš izmērcēti, piemēram, kafijā vai kādā skābākā sulā.

Zefīrs kā rotājums

Foto: Shutterstock

Gan mūsu pašu zefīri ar ilgvilņiem līdzīgo frizūru, gan svešzemnieces pastilas, tautā dēvētas par māršmeloviem (no angļu val. - "marshmallows") – abi vienlīdz noder, lai izrotātu kūkas, cepumus, virtuļus, tartes un citus konditorejas meistardarbus. Mazie zefīriņi ir ļoti ērti uzbēršanai uz dažādām glazūrām, kur tie eleganti pielīp.

Saldās uzkodas

Foto: Shutterstock

Zefīrus var izmantot kā pamatu, lai veidotu dažādas mini uzkodas. Sapāro zefīru ar zemeni, biezpiena krēmu, citrusa gabaliņu! Zefīrus var ietupināt starp cepumiem, tos nedaudz apgrilējot. Ja vēl pievienosi šokolādi, tad taps našķis, ko visi gribēs vēl un vēl!

Cepumu un kūku piedeva

Foto: Shutterstock

Gandrīz katru cepumu vai kūkas recepti var uzlabot ar gabaliņu zefīra. Rēķinies, ka zefīrs sasaldinās šo konditorejas izstrādājumu, tāpēc samazini cukura daudzumu receptē.

Savukārt pastilu zefīriņi ļoti labi iederēsies dažādu šokolādes desu gatavošanā.

Saldā sviestmaize

Foto: Shutterstock

Gribi būt bērnam mīļākais vecāks? To samērā viegli un ātri izdarīt, ja mājās ir sviestmaižu tosteris, baltmaize un zefīri.

Uz vienas baltmaizes sagriez vai saber zefīrus, otru šķēli virsū un tosterī iekšā! Garšos gan silta, gan atdzisusi!

Karsto dzērienu draudziņš

Foto: Shutterstock

Karsts kakao ar kaudzi zefīru pastilu, kas lēnām kūst, ir romantisko kino klasika. Kāpēc gan tev to neatkārtot?

Starp citu, ja garšo salda kafija, sablendē kopā zefīru ar saldo krējumu un pievieno karstajai, melnajai dzirai! Mmmm! To var dzert arī rūgtās kafijas cienītāji – tik garda tā ir!

Grila klasika

Foto: Shutterstock

Uz ugunskura vai grila apcepinātas dižpastilas ir visu laiku labākā piknika bezrecepte. Vajag tikai iesmu, pastilas un uguni. Var ēst svaigi pakusušas, var likt uz cepumiem, var smērēt uz maizes un baudīt saldumu, kas liek saķept mutei un baudīt mirkli!

​

​"Tasty" dalās ar zefīru ziedoņa cienīgu recepšu mākoni. Lai salda mielošanās!