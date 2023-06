Zemeņu garša ilgākam laikam: saldēšana, konservēšana un kaltēšana

Zemenēm ir tipiska vasaras garša, taču svaigas ogas nav tik ilgi uzglabājamas kā cita veida augļi un ogas. Vai ražas kastes, spainīši, groziņi, bļodiņas jau pilni ar gatavām, svaigām sārtvaidzēm? Un visi vasaras zemeņu deserti jau izmēģināti? Laiks ieziemošanai! Jo visbiežāk (par nelaimi!) pilnīgi nogatavojušās ogas sabojājas jau dažas dienas pēc to novākšanas. Bet par laimi, ir dažādas metodes, kā saglabāt zemenes svaigas visas nedēļas garumā vai vēl ilgāk.

Pareiza zemeņu ražas novākšana



Ņem vērā to, ka zemenes pēc novākšanas nenogatavojas, lai gan negatavas zemenes var arī izmantot, piemēram, konservējumu pagatavošanai. Svarīgi ir novākt ogas pareizajā gatavības stadijā. Tas jādara tad, kad oga ir pilnībā sarkana, bez zaļiem vai baltiem plankumiem/laukumiem, tad tā būs maksimāli salda un aromātiska. Toties zemenes, kas ir tumši sarkanas un pēc izskata blāvas, ir jau pārgatavojušās, kas nozīmē – tās būt ļoti mīkstas. Ja sanācis zemenes vākt "uz dullo", ātrā skrējienā, tad obligāti pirms ieziemošanas tās jāpārlasa, saki nē zemenēm, kas ir ar bojāšanās pazīmēm, izžuvušas, ar pelējumu, dīvainu mīkstumu. Atceries – viena mīksta un sabojājusies oga ļoti fiksi sabojās pārējās.

Uzglabāšana



Neatkarīgi no tā, vai zemeņu ražu novāc pats vai iepērc to pie zemniekiem, ir ļoti svarīgi tās pareizi uzglabāt. Lūk, kas jāzina, lai novērstu zemeņu sapelēšanu un maksimāli paildzinātu ogu mūžu (un baudījumu no tām!).

Zemenes ātri sapelē, ja tās atstāj istabas temperatūrā, tāpēc salasītās ogas pēc iespējas ātrāk ir jānovieto vēsumā – ledusskapī vai pagrabā. Lai efektīvi uzglabātu zemenes, jāievēro temperatūras un mitruma prasības. Optimālā zemeņu uzglabāšanas temperatūra ir no 0 līdz 2 grādiem pēc Celsija (jo zemāka temperatūra, jo ilgāk ogas saglabājas svaigas). Turklāt optimālais mitruma līmenis, lai saglabātu maksimālo svaigumu, ir 90-95 %. Ja mitruma līmenis nokrītas zem 90%, var rasties ūdens zudums un ogas izkaltīs.

Zemenes jāuzglabā slēgtos traukos vai jāievieto ogas daļēji atvērtā plastmasas maisiņā (tikai neliec zemenes lielā kaudzē, lai tās nesaspiestos!).

Atceries šo stingro likumu: ogas mazgā tikai pirms ēšanas vai konservēšanas (ja nepieciešams)! Zemenes ir kā mazi sūklīši, jo tiklīdz tiek samitrinātas, uzņem visu šķidrumu. Ja tās būs sasūkušas ūdeni, sāks ātrāk bojāties. Tāpēc tās rūpīgi jānoskalo zem vēsa tekoša ūdens, jānotecina tīrā sietiņā un jānosusina uz papīra dvieļa. Arī zaļo kātiņu atstāšana paildzinās zemeņu mūžu. Tāpēc, ja vien iespējams, nenorauj tos uzreiz.

Zemenes optimālos apstākļos var uzglabāt ne ilgāk kā septiņas dienas, un šis glabāšanas laiks ir atkarīgs arī no tā, cik gatavas tās bija iegādes vai novākšanas brīdī.

Saldēšana



Saldēšana ir efektīva zemeņu uzglabāšanas metode. Tomēr paturi prātā, ka zemeņu mīkstumā veidosies ledus kristāli, un, kad tie atkusīs, ogas kļūs mīkstas un izdalīs papildu šķidrumu. Atkausētas saldētas zemenes ir lieliski piemērotas kokteiļiem, saldējumam, dažādiem desertiem un pat konservējumu veidošanai.

Ja zemenes tiek saldētas jau sagrieztas šķēlītes, tās pēcāk varēs ērti izmantot dažādu kūku, plātsmaižu, desertu gatavošanā, turklāt arī dekorēšanā tās visai labi noderēs. No visiem zemeņu saldēšanas variantiem (ir trīs varianti, kā zemenes saldēt: veselas ogas, sagrieztas šķēlēs vai blendētas biezenī), tieši šķēlīšu variants iemantojis vislielāko pieredzējušu saimnieču uzticību, jo ogas vislabāk saglabā garšu, smaržu, konsistenci un pat pēc pusgada glabāšanās saldētavā, joprojām garšo pēc vasaras.

Tomēr vienkāršākais veids ir mazās ogas atstāt veselas; lielākās ogas pārgriezt uz pusēm vai ceturtdaļās. Jāņem gan vērā, ka ogas sasals lielākā gabalā un ne vienmēr izskatīsies tik perfektas, kā pa vienai saldētas, bet te liela loma bijusi tam, kā ogas iepriekš sagatavotas saldēšanai. Nedrīkst saldēt slapjas, bojātas ogas, tāpat jāizvairās no traukiem, kas ogas cieši saspiež, arī tad var sanākt, ka beigās ir viens liels zemeņu klucis. Saldējot veselas ogas, ieteicams vispirms tās izlikt uz kāda lēzena šķīvja, paplātes, apsaldēt kādu brīdi tādā veidā un tikai tad likt kopējā traukā vai maisā. Runājot par cukura pārbēršanu, vieni tās pārber, citi nepievieno neko.

Savukārt viena no populārākajām metodēm ir ogu blendēšana un saldēšana šķidrā konsistencē. Šis variants ir ērts, jo tiek iegūta viendabīga masa, taču pēc atsaldēšanas nav daudz veidu, kā zemenes izmantot. Tā kā masa ir šķidra, tā der ideāli zemeņu zupām, ķīseļiem, kokteiļiem un desertiem, kuros nav vajadzīgas veselas ogas.

Atceries saldēto ogu trauciņiem vai maisiņiem pievienot etiķeti ar datumu. Izlietot sešu mēnešu laikā!

Konservēšana



Lai gan nav nekā gardāka par tikko lasītām zemenēm no dobes, ir iespēja šo vasaras garšu paildzināt arī konservēšanas veidā, kas piedāvā zemenes izmantot visu cauru gadu. Viens no populārākajiem konservēšanas veidiem ir zemeņu ievārījums vai džems. Tā kā zemenes ir nogatavojušās un ir iespēja izmantot īstās ogas, nevis sulu, jādod vien priekšroka ievārījuma gatavošanai.

Ievārījumu ir pārsteidzoši viegli izvārīt, un pat iesācējs bez problēmām var pagatavot vairākas burciņas. Tomēr ir svarīgi izvēlēties sev piemērotu recepti! Pašā vienkāršākajā zemeņu ievārījumā var būt tikai divas sastāvdaļas: zemenes un ievārījuma cukurs.

Zemāk ir dažas no iecienītākajām receptēm, tostarp mūsu populārais zemeņu ievārījums bez cukura, kurā izmantotas četras dabīgas sastāvdaļas: svaigas zemenes, medus, citrona sula un ābols.

Zemeņu ievārījums

Ievārījumu plaukta svarīgākās burciņas – zemeņu ievārījums. Tikai divas sastāvdaļas: zemenes un cukurs!





Zemeņu un persiku ievārījums

Zemenes ar persikiem sader kā cimds ar roku, tāpēc šo ogu pilnbriedā steidz pagatavot dažas burciņas ar vasaras garšu, ko noteikti novērtēsi vēlākos mēnešos.





Zemeņu ievārījums bez cukura

Ja rūpējamies par savu veselību un nevēlamies uzturā izmantot rafinētu cukuru, desertu un citu saldumu gatavošanā ir jāmeklē alternatīvas. Medus vienmēr bijis cukura veselīga alternatīva. Izrādās, medu var izmantot arī ievārījuma gatavošanā. Līdzīgi kā šo zemeņu ievārījumu, var gatavot arī melleņu ievārījumu.





Zemeņu ievārījums franču gaumē

Zemeņu ievārījums franču gaumē – eksotisks našķis burciņā. Sastāvdaļas: zemenes, svaigi spiesta apelsīnu sula, želatīns, konjaks un citronskābe.



Zemeņu džems ar jāņogu sulu

Zemeņu džems ar jāņogu sulu – un tik zied uz maizes! Tikai trīs sastāvdaļas: zemenes, jāņogu sula un cukurs.



Kaltēšana



Kaltētas zemenes var būt garšīgs papildinājums graudaugu pārslām, brokastu muslim, jogurtam, kūku dekorēšanai, mājās gatavotām šokolādes konfektēm un citiem gardiem ēdieniem. Visbiežāk šim darbam ieteicams izmantot augļu žāvētāju (dehidratoru), taču tās var kaltēt arī cepeškrāsnī. Lai paātrinātu kaltēšanu, ogas jāsagriež ripiņās. Izkaltētos gabaliņus pēc tam vari arī saberzt pulverī. Lieliski garšo arī zemeņu sukādes (lai skan tā dikti "augsti", bet izdodas ļoti brīnišķīgi arī mājas apstākļos).

Pēc tam augļus uzglabā hermētiskos traukos vēsā, tumšā vietā līdz pat gadam vai noslēgtā traukā saldētavā līdz pat diviem gadiem.

Parūpējies jau laikus, lai zemeņu garšu vari baudīt arī drēgnajos ziemas vakaros!