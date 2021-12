Apelsīnu kēkss ar tumšo šokolādi – Džuzepes omes kūka

0 0







1 stunda Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Šo kūku pirmoreiz nogaršoju lielisku cilvēku kompānijā dzīves baudīšanas vakariņās, kur to bija izcepis viens no viesiem – Latvijas itālis Džuzepe. Tā esot viņa omes recepte, kuru tagad Džuzepe gatavojot ļoti bieži, ik reizi nedaudz paspēlējoties ar papildinājumiem – šokolādi, džemu, riekstiem... Jāteic, ka šis kēkss (vai kūka) bija tik izcils, ka teju katrs no viesību dalībniekiem to pēc tam cepa (un arī atskaitījās kopējā čatā par to, cik izcili izdevies).

Tā kā pasaulē jāvairo labais, ar Džuzepes laipnu atļauju, padodu viņa omes kūkas recepti arī tālāk.

Vien dažas norādes no Džuzepes: pirmkārt, pirms ķerties pie gatavošanas, izņemiet olas no ledusskapja un paturiet kādu pusstundu istabas temperatūrā.

Džuzepes ome oriģināli izmanto, kā itāļiem pieņemts, "00" veida miltus, bet Latvijas apstākļos droši drīkst izmantot ierakstos "Ekstra" vai augstākā labuma kviešu miltus.

Pirms mīklas liešanas veidnē tajā var iemaisīt sasmalcinātu tumšo šokolādi, riekstus šokolādē, konditorejas šokolādes lāsītes. Tiesa, lai kūstošā šokolāde nenosēstos kūkai apakšā un nepieliptu pie veidnes, to pirms pievienošanas mīklai der apvārtīt miltos.

Un – ja pa rokai ir virtuves kombains, tas ļoti atvieglo visu darba procesu!

Diviem apelsīniem norīvē miziņu, kā arī izspiež sulu.

Olas dzeltenumus atdala no baltumiem, baltumus liek bļodā, kurā tiks jaukta visa mīkla, un saputo stingrās putās. Itāļi par to saka – lai būtu kā sniegs!

Sakultajās putās liek atdalītos dzeltenumus, visu turpina kult.

Turpinot kult, pievieno pārējās sastāvdaļas: cukuru, eļļu, sulu, sarīvēto miziņu.

Iesijā miltus un cepamo pulveri.

Sagatavo veidni cepšanai, ko viegli ietauko ar mīkstu sviestu vai eļļu. Runājot par veidnes izmēru – no šiem daudzumiem ir cepts gan 24 cm, gan 28 cm diametra formā, mazākajā veidnē kēkss būs sulīgāks un augstāks, bet kopumā garša izcila jebkurā gadījumā.

Pusi mīklas lej veidnē, ieber sasmalcinātu šokolādi un pārlej atlikušo mīklu.

Liek iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī un cep 180 grādos apmēram 40 minūtes vai līdz gatavs – kad, pārbaudot ar koka irbulīti, tas ir sauss.

Ja šķiet, ka ir par maz šokolādes, gatavo kūku var pārliet ar kausētu šokolādi vai šokolādes glazūru.

Lai labi garšo!