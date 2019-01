Ar gulašu pildīta biezā kartupeļu pankūka ungāru gaumē

Gatavo pildījumu, nomizo un sakapā sīpolu un ķiplokus. Paprikai izņem sēklotni, sagriež papriku gabaliņos.

Gaļu sagriež vienāda lieluma kubiņos, liek bļodā, pievieno miltus un apmaisa, līdz visi gabaliņi ir pārklāti ar miltiem.

Pannā uzkarsē eļļu, liek cepties ķiplokus, aptuveni pēc minūtes pievieno sīpolus un turpina cept, līdz sīpoli ir kļuvuši caurspīdīgi. Tad sīpolus un ķiplokus ar putu smeļamo karoti pārceļ uz sautējamo katlu, bet pannā palikušajā eļļā ber papriku, pievieno sāli un cep 5-7 minūtes.

Papriku pārceļ katlā pie sīpoliem, pannā ber miltos apviļātos gaļas kubiņus, pievieno paprikas pulveri, izlīdzina kubiņus uz pannas vienā kārtā. Ja nepieciešams, pievieno vēl eļļu, lai gaļa čurkstētu, un, ik pa laikam apmaisot, cep, līdz gabaliņi no visām pusēm ir zeltaini apbrūnējuši.

Pannas saturu ber katlā, pievieno vīnu, buljonu, lauru lapu, smaržīgos piparus un zem vāka uz nelielas liesmas sautē aptuveni 30 minūtes. Tad pievieno un iemaisa tomātu pastu, sautē vēl 30 minūtes. Pagaršo, pievieno sāli, piparus un nogriež liesmu.

Gatavo pankūku. Kartupeļus un sīpolu nomizo un sablendē virtuves kombainā viendabīgā masā vai sarīvē uz smalkās rīves putriņā. Pievieno sāli, piparus, miltus, olu un sablendē vai samaisa visu viendabīgā masā.

Pannā uzkarsē eļļu, lej pannā sagatavoto kartupeļu masu, izlīdzina. Kad pankūka no vienas puses apcepusies, apgriež to un apcep arī no otras puses. Labāk izvēlēties mazāka diametra pannu, jo tad pankūka būs vieglāk apgriežama.

Gatavo pankūku liek uz šķīvja, virsū lej krietnu kausiņu gulaša, pāri pankūku pārloka uz pusēm, pārkaisa ar kapātiem zaļumiem.

Pasniedz ar skābu krējumu.