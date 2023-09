Ar vistas kariju pildīta omlete

0 0







1 stunda 1 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Iepriekš pagatavoto ēdienu mēs varam apēst ne tikai uzsildītu, bet no tā pagatavot citu ēdienu – svaigu un garšīgu. Izmantosim vistas kariju, gvakamoli un dārzeņus no iepriekšējām ēdienreizēm. Mēs tortilju grauzdēsim uz pannas olīveļļā, bet to var salocīt un grauzdēt arī tosterī.

Pēdējā gadā piedzīvotais pārtikas cenu pieaugums ir īsts izaicinājums daudziem, it sevišķi, ja vēlamies ēst gan sātīgi, gan veselīgi – tā, lai maltītēs būtu visas nepieciešamās uzturvielas. Pārtikas tehnoloģe, elektroniskās pavārgrāmatas "Familyfeast.eu" un bērnu grāmatas "Mana mīļākā pavārgrāmata" autore Ārija Avota, atsaucoties kustības "Olas ir spēks" aicinājumam, izmēģināja, kā pagatavot iespējami vairāk sabalansētu maltīšu, tērējot saprātīgi.

Ārija gatavoja atbilstoši veselīga uztura šķīvja principam, viņas budžets bija aptuveni 58 eiro un kopā viņai sanāca vairāk nekā desmit receptes, katra no tām – vienai personai. Omlete ar kariju ir septītā no 12 Ārijas Avotas receptēm, ko publicējam.

Papriku sagriež mazos kubiņos. Sakuļ olas, pievieno sāli, piparus, sagriezto papriku, pētersīļus un samaisa. Noliek malā.

Tortilju sagriež mazos trīsstūros.

Sakarsē pannu ar nepiedegošo pārklājumu, uzlej ēdamkaroti olīveļļas un liek apgrauzdēties sagrieztās tortiljas, līdz tās ir zeltaini brūnas. Noņem nost.

Uz pannas lej vēl ēdamkaroti olīveļļas un uzlej olu masu. Nogriež vidēji mazu liesmu un cepot ar lāpstiņu to nedaudz pacilā, lai ola patek apakšā.

Pusei omletes pārliek vistas kariju (kā to pagatavot, lasi te) un ar lāpstiņu to pārloka. Vēl nedaudz pacep un ņem nost no liesmas.

Pasniedz ar gvakamoli un grauzdēto tortilju.

Lai labi garšo!

"Kustība "Olas ir spēks!" allaž būs par olu iekļaušanu uzturā, taču vienlaikus mēs esam arī par veselu nāciju – tas, savukārt, iespējams, ja ēdam pārdomāti. Tāpēc vēlamies izcelt gaismā veselīga uztura šķīvi – esam to atsvaidzinājuši, apvienojot gan Veselības ministrijas vadlīnijas, gan Hārvarda universitātes Uztura institūta vadlīnijas. Tas ir vienkāršs rīks, kas ļauj objektīvi paraudzīties uz katru mūsu ēdienreizi, vai tajā ir puse ir dārzeņi, ceturtā daļa – olbaltumvielu un vēl ceturtā daļa – ogļhidrātu, vai esam iekļāvuši veselīgos taukus," stāsta Latvijas Apvienotās putnkopības nozares asociācijas izpilddirektore Anna Ērliha.