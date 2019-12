Ātrās kanēļmaizītes no saldētas kārtainās mīklas

Trauslas mīklas kārtiņas ar bagātīgu cukurota kanēļa un skābā krējuma pildījumu - šīs kanēļmaizītes ir tik gardas un tik vienkārši pagatavojamas! Recepti piedāvā grāmatas "Elijas nama garša" autore Inga Rubene.

Uz cepampapīra plānā kārtiņā uzkaisa miltus un liek mīklas plāksni. To izrullē apmēram trīs reizes lielāku nekā bija sākotnējais izmērs.

Apsmērē ar ½ no krējuma daudzuma, pārkaisa ar ½ no cukura un kanēļa maisījuma. Sākot no garākās malas, mīklas plāksni sarullē un sagriež apmēram 3 cm lielos gabaliņos. Liek silikona kēksa trauciņos tā, lai augšpusē būtu redzama krējuma-kanēļa masa.

Cep iepriekš līdz 190 grādiem sakarsētā krāsnī aptuveni 20‒25 minūtes, līdz mīklas maliņas kļuvušas zeltaini brūnas.

Lai labi garšo!