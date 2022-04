Austriešu plūkātās pankūkas Kaiserschmarrn

0 0







30 minūtes 2 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Loading... Sastāvdaļas Mīklai 6 gab. 6 gab. olas olas 3 ĒK 3 ĒK cukurs cukurs 350 ml 350 ml piens piens 1 TK 1 TK vaniļas ekstrakts vaniļas ekstrakts 130 g 130 g milti milti 1 šķipsna 1 šķipsna sāls sāls Cepšanai 2 ĒK 2 ĒK sviests sviests Garnēšanai 4 ĒK 4 ĒK pūdercukurs pūdercukurs pēc garšas pēc garšas ievārījums ievārījums

Šīs pankūkas ir karalisks deserts, un to nosaukums radies no diviem vārdiem: imperators un "sadriskāt" (vai "radīt nekārtību"). Ir vairākas leģendas par to, kā radies šis deserts, bet visās piedalās Austrijas imperators Francis Jozefs, kura valdīšanas ziedu laiku bija 19. gadsimta vidū.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viena no leģendām vēsta, ka imperatora sieva Bāvārijas Elizabete bijusi pārņemta ar sava vidukļa apkārtmēru, un, kad pavārs viņai reiz pasniedzis pankūku, viņa atteikusies to ēst – esot pārāk barojoša. Imperators ar vārdiem "Paskatīsimies, kādu "kišmiš" pavārs tev pagatavojis" (nu, vai līdzīgiem vārdiem) pagaršojis kundzes porciju un apmierināti pieprasījis sev tādu pašu.

Otra leģenda vēsta, ka imperators ar sievu devušies kāpelēt pa Alpu kalniem un, izsalkuma mākti, iegriezušies pie kāda fermera uz pusdienām. Nabaga cilvēks iejaucis mīklu no tā, kas bijis mājās, un cepis pankūkas, bet rokas tā trīcējušas, ka pankūkas saplīsušas. Lai to nomaskētu, viņš saplosītajām pankūkām pāri pārlējis plūmju ievārījumu. Imperatoru pāris laimīgs un paēdināts!

Trešā leģenda izklausās vistuvāk patiesībai: imperatora pavāram, cepot pankūkas, samisējies un pankūka ne pa kam nav turējusies kopā. Lai defektu pārvērstu par efektu, pavārs pankūku saplēsis vēl mazākos gabaliņos, pārkaisījis ar pūdercukuru un pasniedzis ar ievārījumu. Jauns deserts bija dzimis!

Plūkātās pankūkas dažādās variācijās joprojām ir populārs deserts Austrijā un Bavārijā. Šīs nav brokastu pankūkas – šis ir īsts deserts vai pat vieglas vakariņas. Pankūkas gatavo tāpat kā visas pankūkas – no miltiem, piena un olām, atšķiras proporcijas un pagatavošanas metode. Oriģinālajā receptē esot arī rumā izmērcētas rozīnes.

Foto: Shutterstock

Atdala olu dzeltenumus no baltumiem.

Lielā bļodā saputo olu baltumus un cukuru līdz maigi vijīgām putām. Cukuru vislabāk pievienot putošanas gaitā.

Citā lielā bļodā saputo olu dzeltenumus, pienu un vaniļas ekstraktu. Pievieno miltus un sāli un viegli sputo, līdz nav vairs kunkuļu.

Maisījumā uzmanīgi iecilā saputotos olu baltumus.

Uzkarsē lielu pannu uz vidējas uguns.

Pannā izkausē ēdamkaroti sviesta.

Ielej pusi mīklas pannā. Cep apmēram 5-7 minūtes, līdz apakšdaļa ir zeltaini brūna.

Apgriež pankūku otrādi un apcep otru pusi 2-4 minūtes. Ar divām dakšiņām pankūku sadala kumosa lieluma gabaliņos un apmaisa, lai tie nedaudz apbrūninātos no visām pusēm.

Pirms pasniegšanas Kaiserschmarren gabaliņus uz šķīvja pārkaisa ar pūdercukuru. Pasniedz ar ievārījumu.

Lai labi garšo!

Iedvesmai - vēl dažas saldas receptes no "Tasty" austriešu ēdienu kolekcijas.