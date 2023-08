Aveņu sambuks ar vaniļas mērci vai pienu

0 0







20 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 2 glāzes 2 glāzes avenes avenes 2 glāzes 2 glāzes avenes avenes 4 ĒK 4 ĒK cukurs cukurs 3 gab. 3 gab. olu baltumi olu baltumi

Par šo saldo gribētos teikt šādi – viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Debešķīgi gards, skaists un bezgala vienkārši pagatavojams – tas ir bērnības dienu deserts – sambuks. To gatavo no saputotiem olu baltumiem un augļiem vai ogām (avenes, jāņogas, mellenes, zemenes, upenes) vasaras sezonā, bet citos gadalaikos no ievārījuma vai kompotiem.

Blenderī liek svaigas avenes (aptuveni vienu glāzi) vai, kā jau minēts, var izmantot arī ievārījumu vai kompotu. Ja izmanto svaigas avenes, pievieno nedaudz cukura. Sablendē.

Izvēlas palielu trauku, tajā lej iepriekš sablendētās avenes, trīs olu baltumus atdala no olu dzeltenumiem, pievieno trīs ēdamkarotes cukura (attiecība olām un cukuram ir vienāda!).

Puto ar mikseri, līdz masa izveidojas stingrās, gaisīgās (gluži kā mākonis) putās, proti, kad masa vairs neslīd ārā no bļodas.

Pēc pagatavošanas šo našķi liek ledusskapī uz pāris stundām.

Bet ko darīt ar dzeltenumiem? Pagatavo vaniļas mērci! Bet, ja gribas pavisam vienkāršo variantu, deserta trauciņos sambukam pāri pārlej aukstu pienu.

Lai labi garšo!